AMLO anuncia que hará auditoría a Banca de Desarrollo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se realizará una auditoría a instrumentos financieros como Banca de Desarrollo y Financiera Rural con el fin de detectar irregularidades "porque en otros gobiernos se daba créditos por órdenes de arriba de manera discrecional", y ejemplificó con el caso de Odebrecht.



"Se está viendo hacer una auditoría a la Banca de Desarrollo, porque en todo esto de Odebrecht se utilizó a la Banca de Desarrollo, de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos", indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.



El presidente adelantó que sería la Secretaría de Hacienda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes realizarían la auditoría, ya que hace muchos años no se hace.

"Estamos viendo para que sea la misma Secretaría de Hacienda con el SAT, porque ahí se dio el crédito para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, y antes de operar la planta ya les estaban devolviendo el IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito", afirmó.



Dijo que esta situación le pareció muy "extraña" y cuando pidió que se investigara "resultó que era legal", dijo.



Afirmó que la auditoría se va a empezar este año "porque desde hace muchos años no se hace una auditoría a fondo".



La investigación de México en torno al caso Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ninguna imputación hasta después de que expiró el mandato de Peña Nieto a fines de 2018.



El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está acusado de un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



Lozoya, quien fue aprehendido en España y luego extraditado a México, presentó una denuncia en la que implica en tramas de corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.



En otras ocasiones, López Obrador ha denunciado que Pemex pagó "de más" a Odebrecht alrededor de 5.000 millones de pesos (232,4 millones de dólares).

CONFIRMA CRÉDITO A PERIÓDICO



El mandatario confirmó también que existe un préstamo vigente al periódico El Financiero, el cual fue otorgado por Nacional Financiera en 2015 y fue por un monto de 100 millones de dólares.

"Quiero decir que en efecto son 100 millones de dólares de crédito. Creo que se otorgó el crédito en 2015 aproximadamente, no con intereses y hay una garantía también", afirmó y explicó que esa garantía consiste en varios edificios ubicados en distintas partes de la Ciudad de México.



Afirmó que este tipo de negocios eran "jugosos" y no eran revisados. "Se aprobaban, nunca se sabían en medios de comunicación ahora no, ahora ya se sabe, que no se piense que es un asunto que nosotros damos a conocer porque se trata de un periódico", puntualizó.



Resaltó su buena relación con el dueño de dicho periódico pero aclaró que este "no es un asunto de amistad, es un asunto público".