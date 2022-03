Fiscalía abre investigación por presunta violación contra estudiante dentro de la Voca 7

La Fiscalía capitalina informó que ha abierto una carpeta de investigación por la posible agresión sexual en agravio de una estudiante de la Vocacional 7 ubicada en Iztapalapa.

La dependencia asegura que la menor de edad no accedió a recibir ayuda psicológica, además de que negó haya sido víctima de algún delito, pese a que su madre habría denunciado una presunta violación tumultuaria dentro del plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Informa @FiscaliaCDMX que indaga agresión a "Jazmín" en Voca 7 @IPN_MX:



Indica que "la adolescente refirió que no fue víctima de algún delito".



Pero que indagará a fondo lo sucedido... pic.twitter.com/NShIm9Qj3q — Antonio Nieto (@siete_letras) March 24, 2022 ¿Por qué Twitter no está colapsando por Jazmín, una adolescente de 15 años a quien 5 de sus compañeros y un adulto la drogaron y violaron en los baños de Voca 7 del IPN?



¿Ya de plano no nos sorprende nada? — Ángeles *ੈ✩‧₊ (@Angie_cinnamon) March 23, 2022

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha iniciado una investigación ante la posible comisión del delito de agresión sexual en agravio de una adolescente, la cual se inició en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Sin embargo, en virtud de que la persona investigada es menor de edad, se remitirá a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, ambas adscritas a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

De acuerdo a información de la FGJCDMX, una familiar directa de la joven fue alertada vía telefónica luego de que la estudiante fuera localizada desorientada y con malestares de salud dentro de un área de sanitarios al interior del plantel, ubicado sobre la Calzada Ermita Iztapalapa en inmediaciones de la colonia Santa María Aztahuacán.

CDMX "La Responsabilidad es Nuestra", campaña contra la violencia sexual en CDMX

Tras ser valorada en una clínica del IMSS donde los médicos observaron signos de violencia sexual, su familiar acudió ante la Fiscalía para iniciar una denuncia, la cual le ha dado seguimiento en las áreas antes mencionadas, quienes han llevado a cabo diligencias en materia médica y química, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) visitaron el lugar de los hechos.

Aunque en un inicio se especuló sobre la posible violación entre un grupo de al menos cinco estudiantes y un adulto, a quienes acusan de haberla alcoholizado y posiblemente drogado para poder atacarla sexualmente, la fiscalía no ha dado más detalles sobre esta información y el IPN no ha emitido alguna postura.

La FGJCDMX refiere que pese a los señalamientos de la familiar quien le acompañó a las instalaciones de la Fiscalía, la adolescente señaló que no fue víctima de algún delito por lo que no formuló ninguna querella y tampoco fue su voluntad recibir intervención psicológica.

No obstante, personal del área de Atención a Víctimas ofreció atención integral a la adolescente, lo que incluye medidas de protección como código águila, mientras avanzan las indagatorias.

Publicado originalmente en La Prensa