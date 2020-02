El eslabón más débil de México se llama procuración de justicia: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que “el eslabón más débil de México se llama procuración de justicia”, por lo que sostuvo que en el país hay un hecho irrefutable: “el sistema de justicia para que funcione requiere de ajustes y avances importantes”.

En el marco de la reunión de Órganos Consolidadores del Sistema de Justicia Penal, Sánchez Cordero pidió a los responsables de los sistemas de justicia penal del país a instalar en sus estados, mesas de manera semanal sobre la materia en el sentido de que hablen entre todos los actores de este sistema de justicia.

Acotó que se tiene que avanzar y transformar el modelo de justicia, ya que no responde a las necesidades del país, al recordar que dos veces se detuvo al Jefe del Cartel de la Unión de Tepito, Óscar Andrés Flores, alías “El Lunares” y que fue dos veces liberado “razón por la que a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum no la calentaba ni el sol”.

En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob), la encargada de la política interna del país propuso que no se sobresature a los fiscales y con ello hagan su trabajo de forma efectiva y se enfoquen a investigar delitos como el feminicidio, violencia contra niños, secuestros y todos los delitos de alto impacto que más agreden y conmocionan a la sociedad

Por último, aseveró que se puede decir que el sistema de justicia no requiere ajustes, pero “la realidad es otra, la realidad es que la gente no tiene acceso a la justicia y no tiene un verdadero sistema de justicia que responda a la realidad que vivimos y que es una realidad muy complicada y compleja”.