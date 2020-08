Homicidios dolosos bajaron 50% en Guanajuato tras detención de El Marro: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que se ha registrado una reducción del 50 por ciento de los homicidios dolosos en Guanajuato tras la detención de José Antonio "N", alias El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

En entrevista al término de la conferencia de prensa mañanera en Cabo San Lucas, Baja California Sur, Durazo Montaño confirmó el traslado de El Marro al penal de máxima seguridad del Altiplano, con el objetivo de ponerlo a disposición de un juez federal, ya que desde hace tiempo había emitido una orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustible.

"Hoy en la madrugada llegó al Altiplano a las 05:20 horas José Antonio "N", El Marro, procedente del penal de Puentecillas de Guanajuato. Fue detenido, como saben, en una acción y trabajo de inteligencia muy intenso, conducido por la Sedena. Fue exitosamente detenido el pasado fin de semana.

Durazo Montaño señaló que el ingreso de El Marro al Altiplano garantiza mayores condiciones de seguridad, ya que en el penal de Puentecillas su estancia era más vulnerable por la red de complicidades que construyó en Guanajuato.

"En un penal federal es mayor la seguridad que se tiene respecto a la detención de esta persona. Su permanencia en Guanajuato evidenciaba riesgos a su seguridad, toda vez que encontrándose en el estado donde construyó una red de complicidades era más fácil o hacía vulnerable su estancia en un penal de mediana seguridad. El Cefereso del Altiplano garantiza mayores condiciones de seguridad", explicó.

Alfonso Durazo puntualizó que fuerzas federales se mantienen al tanto para evitar que se desaten actos de violencia en Guanajuato, al tiempo de señalar que se ha visto una reducción del 50 por ciento de los homicidios dolosos en la entidad tras la detención el presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

"Estamos obviamente atentos, las fuerzas federales y en coordinación con el gobierno del Estado, ante cualquier acción en este momento, en este momento no se ha visto nada y podemos resaltar sin que ello hable de una tendencia, de que a partir de este evento, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en Guanajuato, alrededor del 50 por ciento. Estamos hablando de cuatro días, pero esto no es necesariamente indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios a la baja".