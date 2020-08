Rosario N acusa silencios cómplices y justicia selectiva

Tras denunciar que existe una procuración de justicia selectiva, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario N acusó que por la venganza de unos y la cobardía y silencio cómplice de otros hoy cumple un año presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla A través de una carta difundida en redes sociales, la también exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal reiteró que, durante el proceso judicial que se le sigue por supuestas omisiones dentro del caso de la Estafa Maestra, se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

"Cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí.

"A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad”, aseguró Rosario N en la misiva.

Incluso indicó que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarla, difamarla y hacer escarnio de su persona.

"Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer.

Quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar nuestro país, y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres. Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez", externó.

La exfuncionaria confío en que más temprano que tarde aparecerán en su camino juzgadores que con valentía apliquen la ley y le hagan justicia y lamentó que desde el Gobierno se mande el mensaje equivocado a la sociedad de que es mejor huir a enfrentar la justicia.