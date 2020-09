No se descarta reformar Constitución para garantizar derecho a consulta: AMLO

A un día de que la Suprema Corte revise la petición de consulta para investigar a cinco expresidentes de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó enviar próximamente al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional sobre la realización de consultas populares.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que “fue muy vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior” cuando los ministros de la Corte dijeron que no procedía la consulta contra la reforma energética argumentando que se afectaban las finanzas públicas.

“Estaré enviando una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad, fue muy vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior cuando luego de la entrega de sobornos se aprobó la llamada reforma energética y en ese entonces se solicitó una consulta, se reunieron todas las firmas y al final dijeron los ministros que no procedía porque se afectaban las finanzas públicas ¿vamos a seguir con lo mismo? Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad y en este caso va a ser el Poder Judicial”, externó el presidente.

Incluso López Obrador defendió la pregunta planteada y aseguró que esgrimir de que si se lleva a cabo una consulta se violan los derechos humanos de las personas en cuestión, se trata de un asunto que no debe de considerarse como argumento fundamental.

“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tenemos que plantear las dos cosas, una para qué está ese artículo de la Constitución, es letra muerta, una simulación. Yo tengo la responsabilidad de buscar que en México se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos”, indicó.

Al medio día de este jueves los ministros de la Suprema Corte revisarán la constitucionalidad de la pregunta sobre la investigación a cinco expresidentes de la República, cada uno debe expresar su postura y votar a favor o en contra del proyecto de Luis María Aguilar.