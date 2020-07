Todos los involucrados en caso Lozoya deben comparecer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todos los involucrados en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, deben comparecer si así lo solicita la Fiscalía General de la República (FGR), así sean los exmandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Comentó que al menos dos sexenios son responsables, pues "no sólo es lo de la Reforma Energética, también es Odebrecht, que viene desde el sexenio de Calderón".

Dijo que mil 200 millones de pesos fue el costo de esta reforma y que estaba enlístada en el Pacto por México.

Sin embargo, pese a sus declaraciones recordó su postura sobre no juzgar a los expresidentes, "solo se hará si el pueblo así lo pide, a través de una consulta ciudadana".

"Solo si el pueblo lo decide a través de una consulta, pero también yo no puedo detener un proceso judicial, esto corresponde a la Fiscalía".

Foto: Especial

Asimismo garantizó que no se van a fabricar delitos en contra de nadie, "no es mi fuerte la venganza, no podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera".

Comentó que lejos de la cuestión legal por la que se lleva el caso, "lo que más me importa es que se limpie al país de corrupción".

Al mostrar un par de videos y al leerse varios artículos del periodista Carlos Loret sobre actos de corrupción derivado de la aprobación de la reforma energética, el Presidente insistió en que debe conocerse la verdad en los casos de corrupción de por lo menos en los dos últimos sexenios.

“Así esta está historia y continuará”, expresó.

Asimismo afirmó que es muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición de Emilio Lozoya, sobre todo en lo que tiene que ver en las implicaciones de actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Dijo que se debe atender a fondo y se terminen las declaraciones y que se busque un modo que permita sin violar el debido proceso para que la gente conozca toda la verdad

“Todos los mexicanos deben saber qué pasó en este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados y se limpie por completo por corrupción el país y que no solo se castigue a los responsables, sino que se denuncie públicamente para seguir estigmatizando a la corrupción y no se convierta en una costumbre y se puede desterrar”.

Recordó que ahora Emilio Lozoya está dando a conocer que hubo sobornos y se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos.

Foto Cuartoscuro

“Sería muy importante saber cuánto y a quienes, porque una cosa son los 10 millones 500 mil dólares y el manejo ilegal de lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y se aprobará la reforma energética”.

Aseguró que el exdirector de esta empresa se asumió como testigo protegido en los Estados Unidos y dio a conocer cómo sobornaba a algunos funcionarios de gobiernos de América Latina y “en México se tapó el asunto”.

López Obrador manifestó que desde las primeras declaraciones del dueño de la empresa Odebrecht refirió que había dado una cantidad de dinero y que había tenido un trato preferente para que la empresa construyera una planta de etileno en el sur de Veracruz y logró contratos para que Pemex le vendiera gas a precios bajos.

Puntualizó que en el contrato de establecía que si Pemex no cumplía con el abasto de gas tenía que pagar multas y “desde que nosotros llegamos, por lo leonino de este contrato, se dejaron de pagar estar multas que nos parecen abusivas”.

Acotó que en ese entonces para la construcción de la planta de Etileno 21, el financiamiento lo otorgó el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) ya que fue un negocio al amparo del poder público.

Señaló que en el Pacto por México se usó dinero ilegal para que se aprobara la reforma energética, además de que en este “pacto contra México” se tomó el acuerdo de compra de una planta de fertilizantes porque se tenia que apoyar a campesinos.

Foto: Cuartoscuro

López Obrador enfatizó que la compra de la planta de fertilizantes significó una pérdida del erario de 500 millones de dólares, además de que aún se mantiene una deuda de Pemex.

Remarcó que son tiempos interesantes y reconoció a la FGR para que le diera la oportunidad de ser un testigo colaborador a Emilio Lozoya, ya que se necesita conocer la verdad, por lo que hizo un reconocimiento al fiscal, Alejandro Gertz Manero.

“Una serie de Netflix sería un cuento de hadas a lado de esto”.

