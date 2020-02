Alejandro Rojas, aspirante de Morena, se alinea con Ramírez Cuéllar

Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, desistió de la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra del Congreso Nacional de Morena, en la que se eligió a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente de ese partido.

El morenista afirmó que la unidad se construye con diálogo democrático, con hechos y no palabras, por lo que aseguró que su desistimiento es un acto firme y decidido de su voluntad política y de toda el ala democrática que representa Morena, así como para “demostrarles a todos que por encima de mi proyecto personal está la unidad democrática del partido”.

“Quiero ser puente y no muro, para que no sea yo quien obstaculice el proceso de reconocimiento legal como presidente del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) de Morena, de Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha coincidido con nuestra posición de dialogar y establecer piso parejo para la elección de la nueva dirigencia nacional de Morena, a través del método de encuestas a todos los lopezobradoristas del país”, enfatizó.

Rojas Díaz Durán, quien también buscaba la dirigencia nacional del partido, aclaró que su impugnación en contra del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, celebrado el pasado 26 de enero, la interpuso días antes de que Ramírez Cuellar fuera electo, porque no estaba incluido en el orden del día, sin embargo, estimó “un solo hecho vale más que mil palabras”.

El suplente del senador Ricardo Monreal llamó, además, a los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena a ponerse de acuerdo para sacar adelante el proceso electivo interno y organizar al partido de cara a las elecciones venideras.

"Es urgente que iniciemos la organización, desde abajo y con la gente, en todos los rincones de México, para ir preparando las estructuras organizativas políticas- electorales y de movilización popular, para enfrentar con éxito a la derecha neoliberal que echará toda la carne al asador en la elección del 2021” dijo.

En este sentido, convocó a establecer una mesa de diálogo, reconciliación y renovación democrática de los dirigentes de todos los niveles a la brevedad, pues advirtió que la oposición buscará arrebatarles la mayoría en la Cámara de Diputados.

"Yo no me trago el cuento de que están flojitos y cooperando. No. Están duritos y apostando a que perdamos la mayoría en la Cámara de Diputados en la elección del 2021, para gritar eufóricos: ¡hasta aquí llegó López Obrador! No seamos ingenuos y levantemos la mira", expuso.