AMLO acusa al PJF de querer quitarle la mayoría calificada a Morena en el Congreso

Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra del juez de distrito en Materia Administrativa, Rodrigo de la Peza, por pedir que se nombre a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF) y, acusó al Poder Judicial de la Federación (PJF) de intervenir a través de este juez, para pretender quitarle la mayoría calificada en el Congreso a Morena, por lo que llamó “cretinos” a los miembros del PJF.

“Son unos cara duras y unos cretinos, ¿cómo van a impartir justicia así? Y todavía hay quienes dicen que no hace falta la reforma al Poder Judicial”, criticó.

El presidente recordó que el tribunal se integra por siete magistrados y, sostuvo que “por diferencias, no se han nombrado esos dos y quedan cinco. ¿Pero para qué quieren nombrar esos dos (los del PJF)? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal? Pues todo es un plan con maña, porque a los dos que quieren poner son del bloque conservador, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección”, argumentó el presidente.

Añadió que “lo que más añoran” los adversarios “es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta “sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y no pueda reformar la Constitución”, acusó.

También, respaldó durante su conferencia mañanera la solicitud de juicio que hizo la Secretaría de Gobernación (Segob) en contra del juez de la Peza por ordenar al TEPJF que nombre a los dos magistrados faltantes. Mientras subrayó que no es de la competencia de este juez el nombramiento de los magistrados.

López Obrador dijo que sí se debe realizar el juicio en contra del juez de la Peza, porque está violando la Constitución.

También, sostuvo que esta solicitud de juicio no se trata de una venganza del togado por haber otorgado amparos a empresas privadas en contra de su reforma a la Ley Eléctrica.

El pasado martes, la titular de la Segob, Luisa María Alcalde anunció que hizo una solicitud de juicio a la Cámara de Diputados en contra del juez Rodrigo de la Peza.