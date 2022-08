AMLO califica de majadera consulta de EU sobre reforma energética

Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves de “majadera” la consulta iniciada por Estados Unidos sobre la política energética mexicana y criticó a la representante comercial del país del notas, Katherine Tai, por hablar del tema.

"Viene la consulta y totalmente majadera, en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país (en 2013) era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto”, declaró en su rueda de prensa matutina.

López Obrador afirmó que 15 días antes de que se emitiera su iniciativa de reforma eléctrica, que busca privilegiar a las empresas del Estado sobre las extranjeras, tuvo una reunión con empresarios estadounidenses en donde atendió “caso por caso” las controversias de su iniciativa.

“No se debió solicitar la consulta, no había motivo, no sé informó bien al gobierno de Estados Unidos”, dijo.

López Obrador criticó además a Tai por considerar que hubo un intervencionismo con la intención de obligar a México a modificar sus propias leyes y defender la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió el sector a la inversión privada.

“Entonces ahí, la señora encargada del comercio en Estados Unidos (estuvo) diciendo que era muy buena la reforma (de 2013) y que además lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal al reformar la ley eléctrica”, señaló.

El presidente, además, minimizó los alcances que pudiera tener la fase de aclaraciones de México a Estados Unidos por presuntas violaciones al T-MEC y por su política energética descartando que haya una ruptura comercial con Estados Unidos.

“Solo que haya una decisión política de la Casa Blanca” habría una ruptura con Estados Unidos y se frenaría la inversión de ese país en México.

El mandatario expresó en su conferencia de prensa que, aún con una ruptura política, seguirían llegando inversiones a México, “porque nuestro país tiene condiciones inmejorables para la inversión foránea”, subrayó.

“Yo pienso que se puede resolver por qué hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos, no se debió solicitar la consulta, no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos”, justificó López Obrador.

El mandatario de Mexico insistió en que hay un acuerdo dentro del Tratado en materia energética donde se establece que nuestro país tiene el dominio de esos bienes, “entonces, ojalá y cambien de parecer (en EU), porque aunque se vaya un panel donde sea, pues no hay razón”, sostuvo.

AMLO aseguró que no existe la posibilidad que México salga del T-MEC, pues hay “pie de igualdad” entre ambos países y se necesitan para que las economías funcionen adecuadamente.

“Ya no es el tiempo de antes. Si no hay automóviles construidos en México al consumidor estadounidense le costaría mucho más adquirir un vehículo y así muchísimas otras cosas”, comentó.









