AMLO celebra que derecha en España no logró mayoría parlamentaria tras elecciones

Andrés Manuel López Obrador celebró en su conferencia de prensa de este lunes, que la derecha en España no logró mayoría parlamentaria durante las elecciones este domingo.

Mientras hablaba de economía, López Obrador cambió abruptamente de tema, para congratularse por el resultado de las elecciones en España donde parecía que iba a arrasar la ultra derecha del Partido Vox junto con el Partido Popular, pero al final se dio un resultado dividido entre los bloques de derecha e izquierda.

“Me da mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar, y no pasó eso, afortunadamente”, puntualizó.

“Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha extrema, nada más que el conservadurismo tiene sus matices, Ocampo decía, los moderados no son mas que conservadores más despiertos, se podría decir”.

También expresó que “los moderados no son más que conservadores más vivillos, despiertos o hipócritas”, pero al final, aseguró que son lo mismo.

Subrayó que lo importante es que no avanzó la derecha en España, “porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista”, mientras aseguró que es como si se hablara del PRIAN.

Los resultados en las elecciones españolas, con casi el 100 por ciento de los votos escrutados, dan como resultado que el conservador Partido Popular (PP) liderado por Alberto Núñez Feijóo ganó por delante del Partido Socialista (PSOE) del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

De acuerdo con el escrutinio, el PP obtuvo 136 escaños, ante 122 del PSOE. Mientras que el partido de ultraderecha Vox se ubicó en tercer lugar con 33 escaños y la coalición de izquierda Sumar en cuarto, con 31.

Ante estos resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la derecha no alcanza la mayoría, son 169, y para tener mayoría se requieren 176.

“O sea, les faltan 7 y todos los demás pertenecen al movimiento de izquierda en general, o son partidos regionales vascos, catalanes, que no están de acuerdo con el bloque de derecha, con el bloque conservador”, por lo que consideró que habrá que llegar a acuerdos políticos.

Finalmente, recordó que se esperaba que VOX llegara a 70 escaños, pero concluyó que “se cayó por completo”.