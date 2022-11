AMLO devuelve cumplido a Trump: es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona

Luego que Donald Trump anunció que buscará nuevamente la presidencia de Estados Unidos y dentro de su discurso refirió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le cae bien y es un caballero, pero es socialista, el mandatario mexicano aseguró que lo respeta.

Ayer, en su nuevo destape presidencial, el magnate Donald Trump dijo que las razones por las que tuvo tanto éxito su gobierno en su frontera Sur con México fue por dos cosas: “logramos que México nos diera gratis 28 mil soldados”, en referencia a la orden de López Obrador para mandar a la Guardia Nacional a la frontera con Centroamérica y, la otra, bromeó, fue el apoyo del presidente mexicano: “el presidente de México es un gran caballero, por cierto, socialista, pero está bien, no se puede tener todo", dijo Trump.

Ante esto, López Obrador reviró este miércoles en su conferencia de prensa que no sabía lo que había dicho Trump, pero contestó: “Él es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto”.

Esta no es la primera vez que Trump se mofa de López Obrador, en abril pasado el ex presidente norteamericano dijo que había “doblado” al tabasqueño en materia migratoria y López Obrador contestó que no iba a permitir que se use a México “como piñata”.

AMLO pide que no haya tensión por misil de Polonia

Por otra parte, el mandatario mexicano habló del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y del misil ruso que cayó en Polonia, matando a dos personas. Sobre esto, hizo un llamado para que no haya más tensiones por el conflicto bélico.

“Yo pienso que hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto. Que ya no se tarde ( el diálogo de pacificación), porque no hay otra salida” expresó.

Agregó que México va seguir manteniendo su postura a favor de la paz y de la solución pacífica a ese enfrentamiento, subrayó que México es neutral, mientras recordó que ayer se votó en la ONU para que Rusia pague por los daños, lo cual, dijo, es una decisión de Estados Unidos.

También confirmó que a la reunión internacional del 25 de noviembre en México, para realizar la Cumbre de la Alianza del Pacífico, asistirán los presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

Finalmente, expuso que aún no sabe si acudirá el presidente electo de Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva a México: “Todavía no sabemos (si viene Lula), el que sí viene es el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Concluyó que la Cumbre va desarrollarse en la Ciudad de México y en ella va a tener encuentros bilaterales con cada uno de los presidentes que acudan a ella.