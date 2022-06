Si no legislan, que no cobren: AMLO a diputados de oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los diputados federales de oposición pactaran una “moratoria constitucional” para aplazar la discusión de cualquier iniciativa de reforma a la Carta Magna y subrayó que si no van a legislar, tampoco deben cobrar.

Al referir al acuerdo legislativo de la oposición, López Obrador dijo que si no van a legislar sus reformas, “entonces que ya no vayan; si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren”.

Política Va por México se declara en moratoria constitucional para no aprobar iniciativas de AMLO

El presidente aludió en su conferencia de prensa de este lunes el acuerdo de la semana pasada de la oposición (PRI, PAN y PRD) en torno a no discutir en el Congreso ninguna reforma en materia constitucional.

“(Los diputados o dirigentes) del bloque conservador dicen que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense qué legisladores, ¿a quién perjudican?, al pueblo”, acusó el presidente.

El pasado jueves, los líderes de la coalición “Va por México” señalaron que ante la actitud intolerante del presidente López Obrador acordaron realizar una "moratoria constitucional" para no aprobar ninguna reforma constitucional hasta que concluya la Legislatura, en 2024.

Lo cual significa que en lo que queda del sexenio de López Obrador no avalarán ninguna de sus reformas constitucionales, como la que presentó hace un mes en materia político-electoral y que perfila federalizar las elecciones y remover a los consejeros electorales del INE; o bien, la reforma en materia de Seguridad que perfila, según el propio mandatario, que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército.