AMLO reconoce inseguridad en zonas donde hacen falta médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que en algunas zonas hacen falta médicos a causa de la inseguridad, luego de que asociaciones de galenos denunciaran que las plazas anunciadas por su gobierno se ubican en sitios de alto riesgo.

“Hay regiones donde la gente también corre peligro, los profesionales, los médicos y aunque estén las plazas, no quieren ir [...] sí hay regiones, me consta, en donde no se podía tener médicos por la inseguridad", concedió el mandatario, aunque matizó que esta problemática se ha atendido durante su gobierno.

Al respecto, López Obrador acusó que esto se debe a que el régimen neoliberal permitió que se desatara la violencia y dejó de invertir en la educación lo que provocó un déficit de médicos en el país.

El presidente añadió que la falta de médicos se da incluso en estados muy seguros, como Yucatán, y ejemplificó que al visitar tres hospitales en esa entidad, ninguno contaba con área de pediatra.

Finalmente expresó que respeta mucho a los médicos y aseguró que siempre van a contar con su apoyo y al mismo tiempo dijo que el personal contratado en la pandemia va a tener recibir basificación.

“Estamos muy agradecidos porque actuaron como héroes y heroínas durante la pandemia y vamos a concluir el compromiso con ellos de que todos los contratados en la pandemia van a tener sus bases, ya empezamos con el modelo, por Nayarit”, concluyó.