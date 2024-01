AMLO reprueba pronunciamiento del gobernador de SLP a favor de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó ayer que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM) se pronunciara a favor de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia, durante un acto público en el que estuvieron ambos presentes.

"Ayer en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador (Gallardo) expresó su preferencia. No pude replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana. No estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo", dijo el presidente.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la 17 zona militar de Querétaro, el presidente señaló que el gobernador violó las normas electorales al hacer promoción de una candidata en un acto público de gobierno.

“Se olvidó (Gallardo) que una cosa son los partidos y otra cosa es el Gobierno y, hay que cuidar mucho eso”, reporochó el presidente

Ayer, el gobernador de San Luis Potosí violó la ley electoral, durante un acto oficial y se pronució a favor de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, durante la visita de López Obrador, para la supervisión de Programas del Bienestar.

Al darle la bienvenida al mandatario mexicano, Gallardo Cardona expresó:

"Señor Presidente, estamos con usted y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024.

Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral”, dijo el gobernador.

Los dichos de Gallardo contravienen lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Mexicana, que indica que los servidores públicos tienen la obligación de observar el principio de imparcialidad para para preservar condiciones de equidad en la contienda electoral.

Sin embargo, el gobernador de San Luis Potosí agrego en dicho evento que los potosinos quieren seguir trabajando con el Gobierno de México para seguir con:

"Más logros en la segunda etapa del cambio para que tengamos acceso a mayor justicia social, más salud, más educación y más seguridad".

Los dichos del gobernador Gallardo fueron también precedidos por los de su homólogo zacatecano, David Monreal, durante la visita del presidente a ese estado, este fin de semana.

"Que nadie se confunda, la ruta, la ruta está marcada, tendremos la última palabra en las elecciones más importantes de nuestra historia” y añadió que en México y Zacatecas son tiempos de definiciones, “tiempos de tomar las riendas de nuestro futuro y asumir cada quién su responsabilidad", manifestó.