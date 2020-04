Asegura AMLO que oposición usa a deportistas y artistas para atacarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oposición usa a deportistas, cantantes y comediantes para atacar a su gobierno en la emergencia por el coronavirus o Covid-19.

"Eso de que la oposición usa a personalidades con reconocimiento colectivo para atacar a su gobierno... Por ejemplo un deportista muy famoso que no opinaba, ni se metía, ahora ya opina, un deportista que antes me caía muy bien, todavía me cae bien... Además un comediante muy famoso que opina", expuso el mandatario en su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo indicó que parte de ese plan en contra de los que se oponen a los cambios que propone es buscar a personalidades “que tienen un reconocimiento colectivo mayor”.

En ese sentido, añadió que la oposición últimamente provoca entrevistas, sin mencionar ningún nombre se refirió a un “deportista famoso“, una “artista conocidísima” y a un “comediante muy conocido“.

Hace un par de días, el comediante Eugenio Derbez se volvió viral tras denunciar un supuesto desbasto de insumos médicos en un hospital del IMSS en Tijuana, lo que fue desmentido por el Instituto.

El mes pasado, la cantante Thalía criticó al presidente por invitar a la población a salir a las calles y apoyar a restaurantes afectados por la contingencia sanitaria.

También el mes pasado, el futbolista Javier Hernández "el chicharito" dijo en una entrevista él considera que “vamos para atrás” con el gobierno de la cuarta Transformación.