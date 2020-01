Ayuda social será derecho constitucional, afirma AMLO

Huayacocotla, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no buscará reelegirse y que dejará sentadas las bases para que la transformación sea una realidad y, "aunque regresen los conservadores y los corruptos" ya no puedan dar marcha atrás a lo establecido.

Durante su primera visita del año al estado de Veracruz, acompañado por su hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez al Diálogo con los Pueblos Nahua, Otomí, Tepehua y Huasteco del Estado de Veracruz, dijo que su administración seguirá trabajando para sacar al pueblo de la pobreza.

“Ya no gobiernan los que se sentían dueños del pueblo. Se atiende a todos pero se da preferencia a la gente humilde, que vivan las comunidades indígenas de Veracruz que vivan los pobres, que viva Veracruz", dijo.

Insistió en que su gobierno no es lo mismo de los anteriores pues en las escuelas de la entidad así como a nivel nacional, los padres de familia recibirán el presupuesto para el mantenimiento de los 170 mil planteles del país desde la Tesorería de la Federación, de manera directa, sin intermediarios.

Precisó que los comités deberán estar conformados por los padres de familia que tendrán que estar encabezados por una mujer puesto que son "más honestas".

Durante su visita informó sobre su programa de gobierno y la forma en la que siguen trabajando y continuarán haciéndolo para llevar a cabo la cuarta transformación del país.

Refirió que aunque no esté presente, los responsables de los programas "tienen que aplicarse" y todos tienen que participar para aprovechar la oportunidad que se les presentó pues es la primera vez que triunfa un movimiento popular, del pueblo y para los más pobres.

"Por eso tenemos que aplicarnos y aprovechar el tiempo porque yo solo voy a estar cinco años o un poco menos (...) ya nos faltan cuatro años y 10 meses, ya no nos falta mucho tiempo y no va a haber reelección porque somos maderistas pero no lo necesitamos porque si trabajamos en favor del pueblos vamos a dejar sentadas las bases para que ya sea una realidad la transformación y aunque regresen los conservadores- toco madera-, y los corruptos, que ya no puedan dar marcha atrás a lo que ya queda establecido", dijo.

El evento se llevó a cabo en el Campo deportivo Lázaro Cárdenas en el centro de Huayacocotla al que llegó acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara entre otros funcionarios.

Asimismo anunció que seguirá recorriendo todos los pueblos y se comprometió a que continuará regresando a la zona de Huayacocotla a visitar a los pobladores.

"No puedo estar en todos porque son 212 en Veracruz, en Puebla 217 en Oaxaca 570, en todo el país cerca de 2 mil 500 municipios y en todos quieren que estemos presentes pero voy a hacer todo lo que pueda para llegar al mayor número de municipios del país", agregó.

Pidió a todos ayudar a empujar el "elefante" puesto que su gobierno recibió "un elefante reumático y mañoso".

Agregó que la fórmula que se probó durante el primer año de gobierno de acabar con la corrupción, está funcionando y ahora el presupuesto alcanza para atender las necesidades del pueblo sin gasolinazos ni incrementar impuestos.

Dijo que también se acabaron los derroches y salarios exorbitantes puesto que está prohibido trasladarse en aviones y helicópteros privados al tiempo que recordó que su visita a Huayacocotla fue por tierra.

"No es solo lo que ahorramos es también estar en contacto con la realidad, si vengo en helicóptero nunca me voy a dar cuenta cómo están los caminos, por eso esta prohibido andar por las nubes hay que andar con los pies en la tierra", agregó.

Remarcó que no habrá reparto de despensas ni material de construcción como antes que se entregaban migajas para quitarle el voto a la gente, "frijol con gorgojo".

A su arribo entre porras, aplausos y el grito "presidente" iba saludando y tomándose fotografías con todo aquel que se lo pedía. Al inicio del evento, se llevó a cabo una danza de agradecimiento a la tierra por parte de representantes de los pueblos indígenas.

Habló del incremento de las pensiones para adultos mayores de 65 y Más durante este año aunque será menor, "poquito porque es bendito" al tiempo que destacó las becas y apoyos para personas discapacitadas y jóvenes con el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" a quienes gobiernos pasados llamaron "Ninis".

Anunció la llegada del programa Sembrando Vida en la región de Huayacocotla que consiste en que quien tiene su parcela recibe un apoyo de 5 mil mensuales para que siembre en su tierra durante su sexenio. Este año habrá 28 mil millones de pesos para ello.

"Ya cumplimos con los maestros una parte, ya se canceló la mal llamada reforma educativa (...) y al contrario en vez de que se perjudique la educación se está mejorando porque ahora no hay paros ni confrontación y por eso le tenemos toda la confianza a los maestros", dijo.

López Obrador ofreció al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el apoyo para la construcción de caminos en las zonas rurales y lo exhortó a conocer la forma de trabajo en Oaxaca para poder disponer de recursos para ello.

Volvió a respaldar el trabajo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al señalar que se trata de un hombre honesto.

"Hacemos el compromiso de ayudar a Cuitláhuac para que esos caminos se hagan y si es posible que se hagan de concreto, bien hechos y que se le dé trabajo a la gente y quede el presupuesto en los municipios, me gustaría que Cuitláhuac y las autoridades de estos municipios de esta región de Veracruz fueran a visitar Oaxaca y vean cómo lo están haciendo", dijo.

Destacó el trabajo en materia de infraestructura carretera anunciado por el mandatario estatal y le pidió sumar el del municipio de Ilamatlán. También le pidió que ese trabajo sea de concreto hidráulico y se dé trabajo a la gente de los mismos municipios.

"Aquí en Veracruz tenemos la gran ventaja de contar con un gobernador honesto como Cuitláhuac, muy diferente a lo que había, para que recuerdo lo que había, es preferible olvidar. Pero ya afortunadamente hay un buen gobernador sobre todo honesto, en Veracruz", dijo.

Exhortó a las autoridades estatales y municipales a conocer la forma de trabajo del estado de Oaxaca para que se puedan otorgar todos los recursos y en el sexenio se puedan pavimentar la mayor parte de los caminos del estado donde se requiere.

"Yo voy a regresar a esta región, vamos a seguir evaluando todo el avance que se tenga de los programas de bienestar y felicito a los maestros y alumnos de la universidad de Huayacocotla. No se preocupen, nosotros sabemos cual es nuestra responsabilidad y nunca les vamos a fallar ni defraudar", añadió.