Carlos Ahumada advierte a AMLO tener información delicada de sus funcionarios

El empresario Carlos Ahumada aseguró contar con información que "incomodaría" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a algunos de sus funcionarios y funcionarias de Gobierno.

En entrevista para Grupo Fórmula, Ahumada citó nombres de trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex y aduanas.

"No quiero hablar de Thalía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero mencionar a Reyna Basillo, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas… Y así podría seguir", declaró en entrevista.

El empresario, quien tiene una orden de aprehensión en México por el delito de fraude genérico, declaró lo anterior tras la autorización de un juez de Argentina para su extradición a nuestro país.

Dentro de la entrevista señalada, Ahumada pidió al Gobierno de México que lo dejen vivir en calma, pues las autoridades tienen cosas más importantes que solucionar en el país.

"Que cese la sed de venganza, y concéntrese (presidente) en solucionar los problemas que tiene México, especialmente la ciudad. No he cometido ningún delito ni este año ni el pasado. Déjenme en paz", declaró.

Con relación a su extradición, Ahumada aseguró que las acusaciones son inventadas, pues aseguró que los informes donde se basan éstas son falsos y mentirosos.

Mientras que, aseguró, que su proceso de extradición no podrá llevarse a cabo, ya que "por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador y, especialmente en este caso Claudia Sheinbaum, van a conseguir llevarme a México”.

Con información de Grupo Fórmula