Claudia Sheinbaum afirma buena relación con España pero pide que recapacite su disculpa

Entre México y España hay buena relación, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque pidió recapacitar por el tema de la disculpa pública a México por la conquista. .

Lo anterior, lo manifestó en la primera conferencia mañanera en donde recordó que España rechazó venir a su toma de protesta por excluir de la invitación al Rey Felipe VI.

Dicha situación había sido justificada por la falta de respuesta a la misiva que le envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para pedir que se disculpara por los agravios cometidos durante el periodo de conquista.

Al ser cuestionada sobre la relación entre ambas naciones, Claudia Sheinbaum señaló “es buena, no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición y con España tenemos relaciones comerciales, de turismo, culturales. A México y España le une el exilio que hubo de la República, hay muchos españoles que viven en México, de aquella época, pero nosotros creemos que primero (España) tiene que recapacitar”, comentó.

Recordó que el gobernador de California, Gavin Newsom, se disculpó con la comunidad afroestadounidense por las atrocidades cometidas, ejercicio que ha sido replicado en otros países europeos, incluso el Vaticano.

“Es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener”, dijo.

Recordó también que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los pueblos Yaquis, pues manifestó que una disculpa publica lo que ofrece es el reconocimiento de las atrocidades del pasado y decir "nunca más", y así se genera justicia y resarcimiento por esos daños que se cometieron en el pasado.

“Y lo retomo por el tema de España que es importante, el presidente López Obrador, en su momento hace una carta que leyó aquí y envió al rey de España para ponernos de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista de España.

“Posterior a eso que ocurre, el rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado, a jefe de Estado. Una carta privada tenía que ser contestada con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo, el tema aquí es que no sólo no contesta sino que se hace pública esa carta, y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló.