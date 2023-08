Sheinbaum rechaza acusaciones de Ebrard sobre acarreo masivo: "No me van a escuchar hablar mal de mis compañeros"

Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de Marcelo Ebrard y negó que recurra al acarreo, derroche dinero público en espectaculares o pague por encuestas que la posicionen como puntera en la contienda por la candidatura de Morena a la presidencia.

Posterior a su asamblea informativa en Zamora, Michoacán, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México respondió a las acusaciones de su contrincante en el proceso morenista para definir al abanderado oficialista y aseguró que es falso que haya “cargada” a su favor.

Rechazó también que la estructura de la Secretaría de Bienestar en los estados y/o a los Servidores de la Nación sea utilizada para apuntalar las reuniones masivas que ha tenido a lo largo del país.

“Cuando la gente está en un lugar y quiere ir a un evento, pues entre ellos buscan la manera de juntarse para poder venir, eso es natural, siempre ha habido eso en el movimiento, no es algo nuevo. Es algo autogestivo, no ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente”, aseveró Sheinbaum.

En cuanto a las encuestas que mandó a levantar la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México cuando aún era Jefa de Gobierno, Sheinbaum aseguró que éstas se realizaron para conocer la opinión de los capitalinos sobre temas como el megaproyecto del Estado Azteca y rechazó que hayan tenido fines electorales.

“Hay varios temas que han salido, incluso que el gobierno de la Ciudad ha desmentido, como que si se pagaron unas encuestas; hubo unas encuestas que hizo Secretaría de Gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del Estadio Azteca u otros temas de ese tipo pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de Bienestar, de la ciudad, no, todo es voluntario lo que se ha hecho hasta ahora”, argumentó.

La ex mandataria capitalina se negó a emitir comentarios negativos sobre Marcelo Ebrard y dijo que nunca va a hablar más de sus compañeros en la interna de Morena, pues dijo que la unidad es muy importante.

“A mí nunca me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, al contrario, siempre voy a hablar bien. Siempre voy a hablar bien de Marcelo, siempre voy a hablar bien de Adán, siempre voy a hablar bien de Ricardo, siempre voy a hablar bien de Fernández, de Manuel, siempre me van a escuchar a mi hablar bien de mis compañeros, de los cinco compañeros que estamos participando, todos hacemos falta en este movimiento y la unidad es muy importante”, expresó.

Recordó en este sentido que hay seis candidatos que se encuentran compitiendo aún por la candidatura y desestimó que solo sean dos los punteros, como citó Marcelo Ebrad. “En este movimiento todos somos importantes”, añadió.

Sheinbaum descartó que las declaraciones de Marcelo Ebrard hayan afectado la contienda por la candidatura presidencial de Morena, la cual está a 13 días de llegar a su punto decisivo: la encuesta que definirá al abanderado morenista.

Con información de Dalia Martínez | El Sol de Morelia