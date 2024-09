Claudia Sheinbaum vivirá en Palacio Nacional: daré espacio al presidente para mudarme

Claudia Sheinbaum aseguró este lunes en un conferencia de prensa que vivirá en Palacio Nacional durante su mandato presidencial.

La funcionaria mexicana agregó que se instalará en el departamento acondicionado dentro del palacio, donde actualmente habita el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según lo dicho por Sheinbaum Pardo, AMLO y su familia continuarán en Palacio Nacional hasta el primero de diciembre de 2024.

“Estarán ahí hasta el primero de diciembre. Un tiempo viviré en el departamento que rento, ya avisé que dejaré el departamento en diciembre. Decidí vivir ahí (Palacio Nacional) porque de todas formas no tengo una casa propia donde me quede a vivir. Me parece que lo mejor es trabajar en Palacio y vivir ahí, eso te permite disponer de la mayor parte del tiempo a las actividades”, expresó Sheinbaum.

La morenista agregó que vivirá únicamente con su esposo, Jesús María Tarriba Unger, pues sus hijos viven de manera independiente desde hace años.

En el mismo tenor, la presidenta electa añadió que próximamente su esposo publicará una carta dedicada a los mexicanos para hablar de su postura dentro de las actividades políticas, aunque adelantó que Tarriba Unger no se encargará de ninguna tarea dentro del gobierno.

“Él trabaja en el Banco de México desde el 2017 y seguirá trabajando ahí, ese es su deseo, no se va a encargar de nada que tenga que ver con el gobierno, me acompañará en eventos públicos como familia y cuando lo invite a que me acompañe”, expresó Sheinbaum.

Sobre sus hijos, Claudia Sheinbaum también comentó que ninguno de los dos se dedicará a la política pues ambos están enfocados en sus trabajos.

“Mis hijos no participan en política, mi hija es filósofa y mi hijo es artista”, agregó la presidenta electa.

Respecto a las conferencias mañaneras y la sede donde se llevarán a cabo durante su gobierno, Sheinbaum dijo que su equipo aún definirá los detalles; actualmente las conferencias de López Obrador se realizan en el Salón Tesorería.

Sheinbaum defiende intenciones políticas de Andrés Manuel López Beltrán

Claudia Sheinbaun defendió las intenciones políticas de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos de AMLO, quien buscaría un puesto dentro de Morena.

“Andrés Manuel Lopez Beltrán tiene el derecho a participar en la política, me parece bien que participe en Morena”, dijo la mandataria.

De acuerdo con Sheinbaum, serán los congresistas de Morena quienes determinen si él puede postularse a algún cargo dentro del partido guinda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes en su conferencia mañanera que su hijo Andrés Manuel López Beltrán buscará un cargo dentro de los órganos de dirección de Morena.

"Aprovecho para informarles que José Ramón me ha manifestado que no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco; Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, señaló el mandatario.

Con información de Rafael Ramírez