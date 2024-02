Crean Comisión de Vigilancia para Proceso Electoral, ¿cómo funcionará?

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) anunció este jueves que crearán un órgano especial de seguimiento para el Proceso Electoral Federal de este año.

El diputado panista, Jorge Romero, presidente de la Jucopo, informó que crearan una Comisión Especial de Vigilancia para el Proceso Electoral 2024 en el país.

En conferencia de prensa, Romero explicó que se trata de una comisión representada por todas las fuerzas políticas del Congreso para el análisis de todas las elecciones que concurrirán el 2 de julio próximo para visibilizar las amenazas del crimen organizado.

Sociedad Participa en los debates presidenciales: paso a paso para enviar tus preguntas

“Queremos poner énfasis en la importancia de este grupo de trabajo porque lo hemos venido diciendo: Ser candidato o candidato ya es un deporte de alto riesgo en país. Ya muchas mujeres y hombres se están rifando la vida”, dijo el legislador.

Agregó que “el tema de la inseguridad y de la violencia no es solamente un tema que atañe a los candidatos”, pues subrayó que actualmente, “somos 130 millones de almas los que vivimos en este país que queremos seguridad”.

Recalcó que no buscan priorizar la vida exclusivamente de aspirantes a una candidatura o a un cargo, “sino que por lo menos esta etapa, este Gobierno asegure la integridad física de las personas que aspiran a un cargo popular”.

Diputados invitarán a Rosa Ícela Rodríguez

El presidente de la Jucopo añadió respecto al tema de la inseguridad en México que para ahondar en le tema se acordó que invitarán el próximo 20 de febrero a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Ícela Rodríguez.

“Viene a que nosotros la escuchemos a ella y, en verdad, le ofrezcamos nuestro apoyo en aquello que podemos ofrecerle”, aunque expresó.

“Nadie quiere (lucrar con la inseguridad), es solamente de una persona vil el querer politizar el tema de la inseguridad. La inseguridad, más allá de elecciones o de colores, afecta a todas y a todos y no lo vamos a politizar, por supuesto que lo vamos a denunciar, nada más que no vayan a pensar que denunciar es no querer cooperar”, indicó el diputado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Recalcó que los legisladores no pueden dejar de hablar en este país de la violencia como lo pretende el presidente López Obrador y recordó que “diario amanecernos con una nota en donde se está incendiando alguna ciudad, antier me parece que fue Chilpancingo en donde ya el caos es total y no vamos a dejar de hablar de estos temas”, puntualizó.