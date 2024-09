Critica Alito decisión del INE de invalidar su reelección: es presión por la reforma judicial

Alejandro Moreno Cárdenas, senador priista y dirigente nacional del PRI, criticó la decisión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) para invalidar su reelección como líder nacional del partido tricolor.

El senador advirtió que la decisión del INE no es más que una presión para él y otros legisladores del PRI voten a favor de la reforma judicial en el Senado. Sin embargo, aclaró que su postura es en contra del dictamen que se discute esta tarde en sesión vespertina de la Cámara alta.

“Vean hasta dónde están llegando las presiones, no sólo la persecución que está haciendo el gobierno, sino hace unos minutos en el Instituto Nacional Electoral se presentó en la comisión encargada de prerrogativas para dar el primer trámite de aprobación a la reforma estatutaria del Partido Revolucionario Institucional”, dijo.

“Cambiaron ahora el sentido del voto y quieren un dictamen en contra. Eso es claro, compañeras y compañeros, me mandaron mensajes claros y precisos que si queremos que no presionen esos consejeros que están al servicio del gobierno, esos que votaron en esta situación, me dijeron a cambio, a cambio de votar la reforma (judicial)”, agregó.

“Primero muertos que votar esa reforma, que es una locura y que destruye el sistema judicial en el país”, puntualizó.

Moreno Cárdenas añadió que no será amenazado ni asustado por decisiones como la del INE que invalidan su reelección al frente de su partido, por lo que confió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará luz verde a su dirigencia.

En medio de un debate sobre la reforma judicial en donde el panista Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta en suplencia de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, y se mostró acompañado de senadores de Morena, sugiriendo su voto a favor de la reforma judicial, Alejandro de Moreno no dejó de insistir en que las bancadas de oposición podrán detener el dictamen en el Senado.

“Creo firmemente que tenemos que ir a la sesión, dar el debate (...) Nosotros hemos estado luchando, trabajando para consolidar a los 43 senadoras y senadores”, subrayó.

“Hay un compromiso público que ustedes documentaron de los 43 senadoras y senadores que hicieron su compromiso público de estar presente y de votar en contra, pero en el caso del Partido Revolucionario Institucional estamos presentes las 15 senadoras y senadores y vamos a votar en contra”, reafirmó.