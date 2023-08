Dante Delgado no buscará a Enrique Alfaro y refrenda que MC irá solo en 2024

Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), descartó la posibilidad de hacer un llamado al gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, para evitar una ruptura al interior de ese instituto político, además de refrendar su posición de cerrarle la puerta a una alianza con otras fuerzas políticas.

Entrevistado al inicio de la reunión plenaria de las bancadas de MC en el Congreso de la Unión, que se realiza en un restaurante de la zona de Polanco, el veracruzano recalcó que el partido que preside irá solo en la elección presidencial de 2024 y que está en los tiempos que marca la ley para definir a su candidato.

Ayer, Delgado Rannauro publicó una carta en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en la que señaló que para los comicios del próximo año “no se trata de elegir entre dos alianzas que representan el pasado y que ya fallaron al país, sino de impulsar el cambio”.

En la que llamó una “carta abierta a la opinión pública”, el dirigente de MC mencionó que, en el caso de la posibilidad de aliarse con el Frente Amplio por México (FAM), que conforman el PAN, el PRI y el PRD, “no existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”.

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no ayudaremos a que regresen. El FAM es el bloque de la vieja política condenada al pasado y por ello no volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado”, enfatizó en la misiva.

Esta mañana, Dante Delgado puntualizó que no hará ningún llamado al gobernador Enrique Alfaro, porque él “ya tomó su decisión”.

En Movimiento Ciudadano --añadió-- “la posición ha sido sostenida. La Convención Nacional Democrática del partido determinó participar (en los comicios de 2024) de forma directa a un lado de la ciudadanía y no a lado de los partidos tradicionales”.

Este martes, el mandatario jalisciense manifestó que, luego de la carta que publicó Dante Delgado, el dirigente de MC “está fuera de sí, y esperemos que regrese en algún momento a la sensatez”.

Alfaro Ramírez enfatizó que tras su distanciamiento con la dirigencia nacional de ese partido su “proyecto” tiene “identidad propia y plena libertad”.

“Nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista. Este es un movimiento de mujeres y hombres libres que participamos por voluntad propia en un proyecto que, yo siempre creí, respetaba lo local como base nacional”, recalcó.

El mandatario jalisciense afirmó que, “en lo que me queda de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido; las decisiones las tomaremos aquí en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie. Y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce”.

En respuesta, Dante Delgado insistió que no va a hacer ningún llamado a Enrique Alfaro: “Él ya tomó su decisión y ya dije públicamente que la respeto. Hay quienes piensan que la política se hace con declaraciones y yo pienso que son con acciones”.

