Denuncian a funcionarios por uso de avión oficial para promover la revocación de mandato

Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron este viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios funcionarios del gobierno federal, entre los que destacan el secretario de Gobernación y el titular de la Guardia Nacional, luego de que el pasado fin de semana utilizaran un avión de la Fuerza Aérea para viajar al norte del país y participar en eventos para promover la revocación de mandato.

La diputada de Acción Nacional Mariana Gómez del Campo informó a nombre de la coalición Va por México que tanto Adán Augusto López como Luis Rodriguez Bucio, titulares de Gobernación y la Guardia Nacional respectivamente, al igual que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, fueron denunciados formalmente por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.

“El secretario de gobernación rompió con todo el orden constitucional, es el encargado de generar diálogo, el encargado de abrir los canales de comunicación, pues no nada más con los partidos políticos, sino ante cualquier problema que ocurra en el país.

“Me resulta increíble que haya sido él el que se expresara de esta forma del órgano electoral y está cometiendo claros delitos electorales, por eso también en el PAN ya presentaron las denuncias ente el Instituto Nacional Electoral y también ante la Función Pública”, manifestó Mariana Gómez.

Ante los medios, la diputada panista manifestó que PAN, PRI y PRD presentaron la denuncia contra el Secretario de Gobernación y el jefe de la Guardia Nacional, así como del subsecretario, por los delitos antes mencionados, pues utilizaron un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a mítines de Morena, en el norte del país y promover la revocación de mandato.

“Es una clara violación de la ley y por eso acudimos a la FGR porque no debe quedar impune” reafirmó la diputada, y agregó que es increíble que “traten de vernos la cara a todos, diciendo que no vieron los videos y casi casi que diga que no es él (Adán Augusto), que no es su foto”.

“Estamos viviendo una locura, por eso PAN, PRI y PRD, lo que nosotros hicimos es presentar esta denuncia porque creemos y confiamos en las instituciones, independientemente de que el fiscal general ha sido muy consentidor y muy amigo del presidente de la república, es una lástima que se ha dejado de hacer justicia en el país”.

En en este sentido, la diputada recalcó que esperan que la justicia sea expedita y que realmente de haga una investigación tras la denuncia ante la FGR.

“Es nuestra obligación hacerlo de esta forma porque ahora tenemos un secretario de Gobernación que perdió toda la fuerza, se convierte en un interlocutor prácticamente nulo”.

“Nosotros no podemos guardar silencio, es lamentable lo que vimos el fin de semana, violando todo el orden constitucional, violentó la división de poderes, porque se metió con el Poder Legislativo y además cometió delitos electorales, así como atreverse a acudir a mítines de Morena en un avión del Ejército, me parece inconcebible, un descaro absoluto”, indicó.

“Cree que está tratando con un pueblo imbécil. Verdaderamente qué le pasa al secretario de Gobernación, ¿en dónde cree que vive, en dónde cree que está?”.

Señaló que es difícil tener un interlocutor, y lo lamentable que lo está protegiendo el Presidente de la República y que “nos haga creer que no pasó nada”.

“No lo normalicemos. Llegó arengando con el presidente del partido Morena (Mario Delgado), con el subsecretario de seguridad pública, con el encargado de la Guardia Nacional, no hay que normalizarlo, el delito de peculado y abuso de autoridad”.

Durante el fin de semana circularon videos de eventos organizados por Morena en los que participan tanto el secretario de Gobernación como el titular de la Guardia Nacional, en los cuales llaman a que la gente participe en la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo.

Asimismo, en una ocasión se puede escuchar al titular de Gobernación afirmando que desaparecerán las autoridades electorales actuales con la propuesta de reforma electoral que el presidente López Obrador contempla enviar al Congreso para que sea por voto como se escogen a los consejeros y magistrados electorales.









