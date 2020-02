Durazo: No seremos comparsa de intereses políticos

El secretario de Seguridad y protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que no quiere convertirse en “comparsas de aquellos intereses políticos” que se han “montado” a la protesta del próximo 9 de marzo, sin embargo, informó que no habrá sanciones para las mujeres que se unan al movimiento.

Al encabezar la Segunda Reunión Regional de Seguridad y Transporte Carretero, detalló que respetará a las trabajadoras de la dependencia que se sumen a la protesta, sin embargo, explicó que la libertad también aplica a las mujeres que laboran en la Policía Federal.

“En primer lugar, tienen las trabajadoras, las colaboradoras de la secretaría, la libertad de participar. no habrá, por su puesto, ninguna sanción administrativa, respetaremos para el derecho de expresarse, para que quien desee hacerlo”.

El funcionario federal consideró que algunas personas se han sumado al movimiento de forma oportunista, por lo que la institución no es una promotora de los intereses políticos que se escudan detrás de la seguridad de las mujeres.

“Al mismo tiempo debo decir que el hecho de que no seamos promotores no significa que no compartamos la legitimidad de la esencia de la causa, pero al mismo tiempo, no somos promotores toda vez que no queremos convertirnos en comparsas de aquellos intereses políticos que de manera oportunista se han montado sobre la legitimidad de aquellas mujeres que se sientes lastimadas en su seguridad”.

Esto luego que el próximo 9 de marzo se realizará una protesta en territorio nacional en la que se convoca a mujeres a no asistir a sus trabajos, así como a dejar de realizar labores en protesta por la violencia de género que se ha incrementado en los últimos meses.

También, las organizadoras han hecho una petición a los hombres para que se sumen al movimiento y apoyen a las mujeres que lo deseen hacer.