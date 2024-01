Empresarios y exfuncionarios se mochan con precandidatas

A las precandidatas presidenciables Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez les donaron entre empresarios, exfuncionarios, simpatizantes y un exaspirante a la precandidatura casi un millón de pesos, de acuerdo con el área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las aportaciones de siete simpatizantes para la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez fueron por un monto de 651 mil 929 pesos. Los ingresos de este rubro los reportó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que la aspirante de Morena obtuvo 284 mil 301 pesos de donaciones de siete simpatizantes, de acuerdo con el INE. En este caso los ingresos fueron registrados a través del partido guinda.

Entre los donantes de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum destaca una de sus coordinadoras de campaña, María Cruz Vásquez Guizar, extitular del área de comunicación de la Secretaría de Energía, según el portal de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, por 35 mil 382 pesos.

La misma cantidad aportaron otras dos personas, María Esther Espinosa Sánchez, quien aparece como militante de Morena en los datos reportados ante el INE, y el simpatizante del partido guinda Alejandro Azcarate Espinosa.

La mayor cantidad donada a la precampaña de Sheinbaum fue por 71 mil 385 pesos y la segunda contribución de mayor monto fue de la simpatizante Ardy Aguilar Grajales, por 70 mil 764 pesos.

En el caso de Xóchitl Gálvez sus donantes principales son empresarios y exfuncionarios. Además, destaca el exaspirante del PRI a la presidencia Enrique de la Madrid, quien aportó 134 mil 799 pesos.

Otros donantes son un exfuncionario de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, cuando la hidalguense era delegada, Esteban Fernández Valadez, quien también trabajó con la presidenciable en la administración de Vicente Fox, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Este personaje aportó a la precampaña 121 mil 490 pesos.

Entre los aportadores de la precandidata del PAN, PRI y PRD también figura Pedro Peralta Ferro, hijo del exgobernador de Colima Ignacio Peralta Sánchez. El también empresario de la construcción donó un monto de 130 mil pesos.

Quien más dinero le metió a la precampaña de Gálvez fue José de Jesús Ramón Ortiz, socio director de BHR México en Los Mochis, Sinaloa, empresa que según Compranet obtuvo al menos un contrato del gobierno de Guanajuato, por 177 mil pesos. Este empresario donó 136 mil 880 pesos.

Las personas físicas también podemos hacer aportaciones,debería ser una buena costumbre delos ciudadanos

Enrique de la Madrid Cordero, exaspirante presidenciable del PRI

En entrevista con El Sol de México, Enrique de la Madrid dijo que su aportación económica para la precandidatura de Xóchitl Gálvez, contra quien contendió por esta postulación, fue para pagar la renta de un salón donde se organizó un foro.

“La coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) me encargó organizar las mesas temáticas para la propuesta del Plan de gobierno. Pero estábamos a una semana del término de las precampañas. Yo dije: Bueno, pues no vamos a dejar de organizar el foro, porque no me da tiempo ahorita de ponerme a ver si los partidos podían pagarlo. Dije, lo pago yo”.

“Fue un aporte económico, o sea, porque yo pagué la renta del salón. Ese fue el costo de ese gasto y por eso quedó acreditado. Es interesante ver como las personas físicas también podemos hacer aportaciones. Me parece que debería ser una buena costumbre de los ciudadanos que tienen simpatía por un partido o por un candidato o candidata”.

Conforme a la información del INE, en total Sheinbaum gastó 23.5 millones de pesos en su precampaña, de los cuales no se ha informado el origen de siete millones 813 mil pesos. Por su parte, Gálvez reportó un gasto por 58.6 millones de pesos.

Durante la precampaña, que inició el 20 de noviembre de 2023 y terminó el pasado 18 de enero, Morena dio 70 contratos a 17 empresas, por cuatro millones 948 mil pesos para la promoción de Sheinbaum.

Morena otorgó 70 contratos para la precampaña de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el área de Fiscalización del INE

Software y Computadoras Warex, S.A. de C.V., cuya representante legal es Modesta Sánchez, según su acta constitutiva, es la compañía que recibió el contrato de mayor monto, por un millón 400 mil pesos. Ésta también obtuvo en 2021 un contrato por dos millones 575 mil pesos del gobierno de Puebla.

La compañía que recibió el segundo contrato más oneroso fue Comercializadora Klerpen S.A. de C.V., a la cual Morena le pagó 709 mil pesos para la precampaña; ésta es propiedad de Ana Karen Martínez, quien de acuerdo con la Función Pública es jefa de departamento de operación y pautas comerciales de Canal 22.

Xóchil Gálvez sólo registró haber contratado a la empresa Polivideo S.A. de C.V., por un monto de 52 mil 200 pesos. La compañía figura como proveedora del PAN en la Plataforma Nacional de Transparencia; sin embargo, la factura del PRI.