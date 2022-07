Es una calumnia decir que se persigue al PRI: AMLO

Luego que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los persigue para que rompan su alianza con Acción Nacional (PAN) y así Morena logre ganar las elecciones en el Estado de México y eventualmente refrendar la Presidencia de la República en 2024, el mandatario federal respondió que eso “es una calumnia como muchas otras, para no decir otra cosa” y sostuvo que él no es tan perverso como para realizar ese tipo de acciones ni promover juicios contra adversarios.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente dijo, al ser interrogado por las recientes revelaciones de investigaciones de su gobierno en contra del expresidente Enrique Peña y del dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno, que “es mentira” que se esté persiguiendo a priistas.

“Eso no es cierto, eso periodísticamente hablando, para no hablar y seguir diciendo que se dedican a calumniar, es para decirlo amablemente: una volada”, subrayó López Obrador.

Sobre la información dada a conoce el jueves de la semana pasada por su Gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en torno a que se investiga al ex presidente Peña por una presunta red financiera irregular, López Obrador justificó que se hizo a solicitud de un youtuber en su conferencia matutina.

Dicha información, según el ex titular de la UIF, Santiago Nieto ya se había realizado desde 2019, por lo que se le preguntó al presidente si estaba retomando esta información con fines políticos, de cara a las elecciones del Estado de México, a lo que respondió que no era así y aseguró que su gobierno no actúa de mala fe.

“No, no, no nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe”, puntualizó el presidente y, añadió que, en el caso de la investigación del presidente del PRI, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito, dijo que, hasta donde tiene información “es una denuncia de la fiscalía de Campeche”.

López Obrador recalcó que en su gobierno “no promovemos estos juicios; esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero también nosotros no estamos promoviendo ninguna denuncia”.

Finalmente, dijo que la Fiscalía de Campeche debe resolver la investigación que realiza en contra del líder priísta y que, las acusaciones en su contra por armar, presuntamente, una campaña de persecución a priistas, es algo “muy elemental, del hampa del periodismo”.

Sin embargo, la semana pasada, la Presidencia de la República realizó dos acciones distintas, donde informó que en una, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó y le reportó que él, recibió transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021; en la otra , informó, de manera anticipada al Poder Judicial, que se investiga a al líder nacional priísta, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito.