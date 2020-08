Fiscalía no ha pedido investigar recursos ligados a Emilio N: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, durante su conferencia mañanera, que la Fiscalía General de la República no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera indagar en el manejo de recursos ligados a Emilio N.

Desde Torreón, el mandatario señaló que hasta ahora no se ha hecho alguna solicitud al respecto y dijo no tener información de que se hayan solicitado pruebas sobre manejo de dinero.

"No han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la oficina de investigación financiera, no tengo yo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejos de dinero, no existe, o sea, creo que no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo, esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita", comentó.

Cabe recordar que en la denuncia que Emilio N presentó, reveló nombres y montos de sobornos que presuntamente ordenaron funcionarios del gobierno de Peña Nieto y de opositores que los recibieron.













