Gobierno miente una y otra vez a mexicanos sobre Covid-19: PAN

“¿A cuál López le creemos?, al que dice que estamos en el pico de la pandemia, a López Obrador que declara que ya se domó la pandemia, o a López-Gatell que indica se incrementarán los casos”, cuestionaron senadores panistas.

En conferencia virtual, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro, Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez, denunciaron que el Gobierno de la República miente una y otra vez a las y los mexicanos ante la pandemia por el Covid-19, cuando debería de actuar con responsabilidad y seriedad, pues se trata de la vida de miles de mexicanos, afirmó el grupo parlamentario del PAN en el Senado.

México [Exclusiva] López-Gatell ha mentido sobre el Covid-19 en México, afirma José Narro

Señalaron que en un tema tan sensible y delicado como la salud, “una y otra vez nos demuestran que este gobierno le miente a las y los mexicanos. Su credibilidad está por los suelos”.

En el tema del Modelo Centinela, cuestionaron por cuánto se deben multiplicar el número de casos que noche a noche reporta el subsecretario López-Gatell, ¿por ocho?, ¿por 30 o por 50? Pasaron tres semanas y López-Gatell se escabulló y no dijo cuál es el factor para conocer el número real de contagios y fallecimientos.

“El 8 de abril dijo que debían multiplicarse por ocho. Después ya no pudo responder. Durante días puso pretextos para no dar el factor, cuando ya no pudo dijo que el Modelo Centinela ya no era el principal factor para conocer el comportamiento de la epidemia”, afirmaron.

En cuanto al pico de la pandemia, la semana pasada López-Gatell dijo que entre el 6 y el 8 de mayo estaríamos en ese pico, pero el pasado 5 de mayo dijo que supuestamente “ya se aplanó la curva”.

También la semana pasada López Obrador dijo que ya se había domado la epidemia, pero ayer informa que los especialistas le reportan que habrá un incremento de contagios en Puebla, Morelos y Veracruz, lugares en donde gobierna Morena, señalaron.

Influenza, neumonía

Sociedad "¡Esto sí calienta!", responde AMLO ante municipios que no cumplen con cuarentena

Sobre las cifras, el GPPAN refirió que de acuerdo con un estudio realizado por el ex Secretario de Salud, José Narro Robles, se muestra cómo, al comparar los casos confirmados de influenza en las semanas de marzo y abril de 2019 y 2020, existe un incremento sustancial en el comportamiento de la influenza para 2020.

Mientras en la semana 17 del año pasado se reportaron 52 mil 525 casos probables de influenza, en la misma semana de este año se reportan 79 mil 332 como casos probables, citaron.

“¿Qué quiere decir esto? Que se refuerza la sospecha de que se están reportando los casos de Covid-19 como influenza o como neumonías atípicas”, afirmaron.

En cuanto a la disponibilidad de camas, hace apenas unos días López-Gatell dijo que había 72 por ciento de las camas disponibles para atención de pacientes con Covid-19ª a nivel nacional, mientras que en la Ciudad de México había 32 por ciento de camas disponibles; sin embargo, en la capital hay 27 hospitales que se reportan como saturados para atender a pacientes.

Te recomendamos ⬇️