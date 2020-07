Hoy se define si Trudeau asiste a reunión con EU: AMLO

Sobre la reunión que se tiene contemplada con Donald Trump este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy se sabrá si el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau asiste al encuentro con motivo a la entrada en vigor del tratado comercial denominado T-MEC.

"Me voy el martes para estar a tiempo y el miércoles es el encuentro con Donald Trump. Hoy se va a definir si llega y nos acompaña el primer ministro Trudeau o es una ceremonia sólo entre el gobierno de Estados Unidos y nosotros, hoy vamos a saber de eso".

En conferencia de prensa, el mandatario comentó que ya compró los boletos para su viaje a Washington, y en su tiempo se dará a conocer el itinerario para “evitar que vayan a provocar y les cueste trabajo”.

Aseguró que saldrá el martes y reiteró que el tema principal del encuentro es el T-MEC, “es un momento importantísimo ya que nos va ayudar mucho en la reactivación de la economía y ayuda a toda la región de Norteamérica”.

Destacó que aunque el tema principal es el acuerdo comercial, "vamos a platicar sobre otros temas con el presidente Trump, ya que cuando era joven como yo, jugaba como yo, era pítcher, bateaba 80 millas y podemos hablar de béisbol, podemos hablar de todo sin confrontación”.

“La políticos se inventó para evitar la confrontación, es una relación amistosa y de trabajo”, añadió.

Puntualizó que tiene entendido que están reparando la casa de alojamiento oficial, “pero ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel y estoy pensando dónde me voy a quedar porque tengo amigos allá, pero ya poco a poco”.

Finalmente, aseguró que se encuentra en el protocolo para realizarse la prueba de Covid-19, “si está en el protocolo, no me niego. No tenemos nada que ocultar y vamos con la frente en alto como representante de un gran pueblo y de un gran país”.