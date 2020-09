INE da reversa a México Libre; revive a partido ligado a evangélicos 

“No nos van a detener”, sentenció Felipe Calderón Hinojosa tras la súbita decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro a México Libre como partido político, tras señalarse una serie de irregularidades en la captación de recursos, de las que se dijo no se tiene certeza su origen, por lo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien revierte o no la decisión.

Con siete votos en contra y cuatro a favor, el INE decidió no entregar el registro, por lo que se dio un giro sorpresivo porque en la víspera se vaticinaba que este este proyecto obtuviera el aval para ser partido político.

En la discusión, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, detalló que existe un 8.18 por ciento del financiamiento no pudo ser identificado, por lo que “es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro a Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre)”.

“El dinero opaco es una causa genérica para negar un registro”, sentenció Cordova Vianello.

"El dinero opaco es una causa genérica para negar un registro", sentenció Cordova Vianello.

En el mismo sentido, el consejero Ciro Murayama sostuvo que México Libre “es uno de los casos en los que hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5 por ciento el origen con toda precisión de los recursos del partido”.

“Hoy voté contra los registros del Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia. Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad”, dijo Murayama en su cuenta de Twitter.

Por 7 votos a 4, el @INEMexico no da registro al Partido México Libre.



Mi voto en contra fue porque hubo un 8.18% de recursos no plenamente identificados en su origen.



Hoy voté contra los registros de Partido Encuentro Solidario y de México Libre por convicción propia.



Nadie me presionó, menos del gobierno. Ni lo intentan, pues no me dejo influenciar. Voté en libertad.

Con esta decisión, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien afirme o revoque la decisión tomada por el Consejo General del órgano electoral.

Ante esta decisión, Felipe Calderón, impulsor de México Libre, dejó claro que “si querían negarle el registro, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener”.

En su cuenta de Twitter, abundó que “Si hubiese una queja pendiente contra @MexLibre_, conozcan su contenido y desahóguenla consejeros. Pero no pueden negar derechos políticos, literalmente sin saber por qué. ¿está fundada la queja o no? revísenlo! El prestigio del @INEMexico está en juego y con ello la democracia”.

“El último día de un proceso de año y medio, el Consejo dice que recibió una nueva queja contra @MexLibre_ , que dicen los consejeros que no conocen. Sin conocer su contenido, es absurdo que se niegue derechos políticos a ciudadanos, entre ellos el de organizarse políticamente”.

Asimismo, lanzó un "Mientes Lorenzo Córdova" ante las acusaciones del INE sobre que los ingresos de México Libre no tienen claro su origen.

De cada 1 se exhibió el recibo respectivo, con los 4 últimos dígitos como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió además copia de la credencial para votar y carta bajo protesta de decir verdad que identifica al donante.

La mayoría de los consejeros resolvió negar el registro a México Libre por haber detectado “financiamiento opaco” hacia la organización por medio de la aplicación “Clip”, la cual no permite identificar a las personas que aportan recursos debido a que sólo se registran los cuatros últimos dígitos de las tarjetas con las que se hicieron las aportaciones

DAN REGISTRO A ENCUENTRO SOLIDARIO

Con seis votos a favor y cinco en contra, tras un intenso y acalorado debate entre los consejeros, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió otorgar el registro como partido político a Encuentro Solidario (antes Partido Encuentro Social), a pesar de que se detectó la participación de por lo menos 15 ministros de culto en cinco asambleas.

Tras varias horas de discusión y análisis y en Sesión Extraordinaria, los consejeros se enfrascaron sobre si se violentaba o no el Estado laico, por lo que el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello sentenció no podía acompañar el proyecto, “cuando hay un contexto donde se pone en entredicho el Estado laico”.

“Hoy el principio del Estado laico es un principio bajo asedio, por eso es que el Estado laico necesita una protección reforzada derivada del contexto de que el Estado laico prevalece en todos los momentos, pero hay que defenderlo particularmente cuando el mismo se encuentra bajo asedio.

Aquí las razones por las que no acompañé el proyecto de resolución para otorgar el registro al Partido Encuentro Solidario. El Estado laico está bajo acecho y por tanto la intervención de ministros de culto, sin importar su número, debía haber sido causal para negar el registro.

“El INE no le regala registros a nadie, es decir los proyectos de resolución son el resultado de un trabajo minucioso a revisión de los apoyos ciudadanos y de los requisitos que dicta la ley. Ninguna agrupación política podría aspirar a ingresar al sistema electoral violando las reglas elementales de nuestra democracia, la legalidad, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el libre ejercicio de afiliación”, sentenció Córdova Vianello.

En la reunión virtual y al votar en contra, el consejero Ciro Murayama dijo que no se podría violentar la Constitución ya que se había dejado de manifiesto la participación directa de ministros de culto, por lo que aprovechó para señalar que “perdió una batalla contra el Estado Laico”, por lo que el “legado de Juárez sale dañado”.

Acabamos de perder una batalla del Estado laico.



Se otorga el registro a Encuentro Solidario en el @INEMexico por 6 votos a 5.



Ello a pesar de que participaron ministros de culto en la organización de ese partido.



El legado de Juárez sale dañado.

En el debate, el consejero Jaime Rivera sostuvo que si bien se encontraron asambleas donde participaron o se documentó la presencia de ministros de cultos, “no me parece que tales irregularidades alcancen la dimensión suficiente para invalidar la organización, afiliación y representación política, por tal razón respaldo el sentido del proyecto”, por lo que avaló la conformación de Encuentro Solidario como partido político.

En este mismo sentido, las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey coincidieron en señalar que fueron canceladas las asambleas donde se detectaron a los ministros, por lo recibirían la sanción correspondiente, ya que también se detectó que recibió recursos provenientes de personas no identificadas.

Norma de la Cruz dijo que los partidos deben acatarse a cumplir las reglas de fiscalización; aparte, no se puede permitir llegar a la arena política efectuando irregularidades, mientras que Dania Ravel señaló que los ministros de culto tienen la prohibición de hacer proselitismo político, por ello si participan hay nulidad de la asamblea.

METEN REVERSA A REDES SOCIALES PROGRESISTAS

El INE determinó no otorgar el registro que el Grupo Social Promotor de México (GSPM), antes Nueva Alianza, y las Redes Sociales Progresistas (RSP), ligadas a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, por haberse detectado afiliados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la conformación de sus asambleas.

Al GSPM se le detectó el 86 por ciento de afiliados del SNTE, mismos que participaron como delegados, presidentes y secretarios en las asambleas, por lo que desde el origen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos había decidido negarle el registro.

➡️ Existió una participación determinante del SNTE en la búsqueda de constituir a "Grupo Social Promotor" como partido político: @MartinFazMora. #30AñosINE

Mientras a las RSP se les encontró que para las asambleas se entregaron dádivas en algunas de ellas, mientras que también se detectó que el 24 por ciento de sus presidentes y secretarios están afiliados al SNTE.

Cabe destacar que también negó el registro a Fuerza Social por México, Fundación Alternativa y al grupo Nosotros por diversas irregularidades en la obtención de recursos y en la afiliación, ya que en algunos casos se dieron dádivas.