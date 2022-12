INE pide al Senado desechar plan B de reforma electoral: está plagado de vicios

A pocas horas de que el Senado de la República retome la discusión sobre el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hicieron un llamado para frenar la iniciativa previamente aprobada en la Cámara de Diputados pues, consideran, es regresivo y está plagado de vicios.

“La reforma produciría un efecto regresivo contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.

“Hacemos un llamado a los legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requiera para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a mantener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos”, sostuvo el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa en la sede del órgano independiente, el consejero presidente se mostró optimista para que el Senado de la República dé marcha atrás a esta reforma, pues de lo contrario se llevaría el caso ante las instancias judiciales correspondientes ante las eventuales violaciones a la Constitución en las que ya cayó la Cámara de Diputados con la aprobación de la eliminación de la Secretaría Ejecutiva.

“El proceso está abierto, el proceso legislativo, por eso el tono con el que hoy estamos saliendo no es ningún tono de confrontación, es un tono de llamado a la reflexión y a salvaguardar lo que hemos hecho bien en nuestro país en las últimas tres décadas: procesos electorales ciertos, confiables, que han dado resultados legítimos y que han permitido el índice más grande de alternancia de nuestra historia en los últimos ocho años y medio.

“(...) Así que primero vamos a esperar a que esta reforma que, dicho por el Senado, está plagada de vicios de inconstitucionalidad no se apruebe en sus términos y si hay vicios de inconstitucionalidad no habrá un sólo recurso que en el INE no se explore; un sólo recurso jurídico, una sola vía jurídica, que en el INE no se explore, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”, sentenció Lorenzo Córdova.

Los 11 consejeros y el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, alertaron sobre las implicaciones que tendría la reforma electoral que se prevé sea discutida y aprobada hoy en la Cámara Alta.

Entre los daños que vislumbran en la iniciativa de reforma del presidente López Obrador resalta la eliminación del 84.6 por ciento del personal del Instituto, lo que impactaría directamente a los tiempos electorales, a la organización de los comicios, el trámite de las credenciales de elector, el manejo del padrón electoral, las acciones contra la violencia política de género y el monitoreo de medios, por mencionar algunos.

Sobre esto, el consejero Ciro Murayama expuso que, sólo en lo referente al padrón electoral, la reforma contempla despedir a 760 de los 792 vocales del registro, con lo que quedarían sólo 32 personas para operar una base de datos de 95 millones ciudadanos, lo que es una “misión imposible (y pone al) padrón en riesgo” ante los eventuales esfuerzos del gobierno federal para traspasarlo a la Secretaría de Gobernación (Segob).

La eliminación de plazas, alertaron, se replica en todas las áreas del INE, pues en el servicio profesional de carrera se estarían despidiendo a dos mil 175 trabajadores, lo que viola los derechos laborales del personal del órgano electoral, quienes podrían presentar recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).