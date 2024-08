Ken Salazar niega que embajada de EU dio donaciones a Mexicanos Contra la Corrupción

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, negó que la delegación diplomática su país haya hecho donaciones a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Después de la reunión de trabajo que sostuvo con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, el embajador fue cuestionado por el informe presentado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acerca de donaciones y gastos por más de 96 millones de pesos en favor de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.



No tenemos nosotros contratos para beneficiar a Mexicanos Contra la Corrupción. No lo he escuchado yo en la mañanera, pero en este momento puedo asegurar que no tenemos contrato que los beneficien.

Ken Salazar.

Por otro lado, cuestionado por el tema de seguridad pública, destacó que México y EU han hecho una buena labor para combatir el crimen organizado.

Y como ejemplo de esa estrategia señaló la detención ocurrida el pasado 25 de julio en Texas, en referencia a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa.

La realidad es los detenidos del 25 de julio, por la presión que le puso el Gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. El esfuerzo que tenemos al trabajar de la mano para desmantelar esos carteles que generan tanta violencia

Ken Salazar.

Sin embargo, consideró que en la materia todavía hay mucho por hacer a pesar de los buenos resultados, pero aclaró que cualquier estrategia siempre será con respeto a la soberanía de cada nación.

Nota publicada originalmente en El Sol de Tlaxcala.