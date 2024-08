Ebrard cuestiona a embajador de EU sobre reforma judicial: Dear Ken, ¿por qué allá está bien y aquí está mal?

Cuernavaca, Morelos.- Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre que la elección directa de jueces, como propone la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un riesgo para la democracia del país y las relaciones comerciales entre ambos países.

Durante su visita al estado de Morelos, el próximo titular de la Secretaría de Economía señaló: "¿De qué estás hablando, Ken?” al recordar que en Estados Unidos hay al menos 42 -de 50 estados- que eligen por voto a sus jueces desde hace más de un siglo.

“¿Cómo puedes decir que la reforma al Poder Judicial va a poner en riesgo la democracia cuando en Estados Unidos empezó en 1930 y ha servido para favorecer la democracia norteamericana?", cuestionó.

¿Por qué, dear Ken, tú que representas a la democracia de Estados Unidos en México, te parece que allá está bien y aquí está mal

Sobre que la reforma judicial pondría en riesgo la integración económica de ambos países, Ebrard Casubón refirió: "El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá. Con todas las cifras que hay, no tiene por qué ponerlo en peligro; cuando fue la revisión o reunión del tratado en 2018, nosotros no dijimos: ‘oiga y ustedes por qué eligen a los jueces’, ni siquiera fue tema, tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial; que no nos amenacen. Somos amigos, pero también hay que decir cuando no estamos de acuerdo en algo”.

Destacó que actualmente el presidente Joe Biden está planteando una profunda reforma al Poder Judicial de Estados Unidos que incluye a la Corte. “Si estuviera bien el Poder Judicial nadie estaría proponiendo una reforma, ¿para qué? Y si ustedes no me creen, salgan a la calle y pregunten por favor cuál es la opinión del pueblo de México de cómo está el Poder Judicial”.

La mañana del viernes, Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, y empresarios locales, ante quienes expuso los proyectos que se prevén en materia de inversión y crecimiento económico durante la administración de Claudia Sheinbaum.

“Traje un mensaje y una descripción principal de la estrategia que vamos a seguir en los próximos seis años a partir del primero de octubre, cuáles son las prioridades principales”, declaró.

Entre los proyectos que se contemplan para el próximo sexenio, dijo, están defender la industria nacional y procurar su expansión, buscar producir más respecto a lo que se importa de Asia y reducir el costo de la formalidad en México, al asegurar que en el país “es muy caro ser formal; tenemos que hacerlo accesible y barato”.

Finalmente, Marcelo Ebrard destacó que México es actualmente el principal socio de Estados Unidos: “somos ya, el año entrante, el primer destino de las exportaciones de Estados Unidos”.

