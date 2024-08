Morena analiza cambios a la reforma judicial: Olga Sánchez Cordero

El grupo parlamentario de Morena plantea modificaciones al dictamen de la Reforma Judicial que comenzará a ser discutida el próximo lunes, informaron legisladores que forman parte del equipo que analiza la enmienda.

La diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero dijo en entrevista con medios de comunicación, desde la Cámara de Diputados, que presentó modificaciones para cambiar los requisitos de idoneidad y el perfil de quienes irán a las urnas, pues dijo que esos requerimientos deben ir en una ley reglamentaria y no en la Constitución.

“(Las cartas de recomendación y el promedio) no tendrían que estar ahí. Vamos a ver qué respuesta tenemos del grupo de estudio porque no solamente yo estuve, sino un grupo de estudio; a ver cuáles aceptan y cuáles no, y lo que si puedo estar yo muy tranquila es que están puestas en razón y que son para mejorar”, comentó la legisladora Sánchez Cordero dijo que para Morena no es negociable la desaparición del Consejo de la Judicatura y la sustitución por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial y la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, pues para el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum son irreductibles.

En tanto, el diputado Leonel Godoy señaló que su compañera Irma Juan Carlos presentó una iniciativa para incluir en la reforma la pertinencia cultural y que las personas indígenas cuenten con intérpretes en su proceso judicial.

En cuanto al costo de la elección, Leonel Godoy expresó que una vez aprobada la iniciativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) hará el estudio y presentará la propuesta de los recursos que requerirá para organizar la elección de juzgadores.

En tanto, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial anunciaron que participarán en la marcha convocada por estudiantes de Derecho contra la reforma judicial convocada para mañana en la Ciudad de México.