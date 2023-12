Morena definirá candidaturas a diputados hasta enero 2024: Esponda

La Secretaría General del Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cargo de Flor de María Esponda Torres, ha confirmado que las candidaturas para las diputaciones federales en las elecciones del 2 de junio de 2024 se determinarán a principios de enero del próximo año. La responsabilidad de estas decisiones recae en la Comisión Nacional de Elecciones, basándose en las preferencias obtenidas a través de encuestas en los trece distritos electorales federales.

En una entrevista realizada, Esponda Torres expresó que definir las candidaturas no es una tarea sencilla. No obstante, se espera que pronto se tengan noticias al respecto. Aunque no hay cifras precisas, se estima que hay al menos 10 hombres y 10 mujeres aspirantes en cada uno de los 13 distritos. A pesar del retraso, algunos están ansiosos por conocer su posición, y todos continúan trabajando en sus respectivas áreas territoriales.

La postergación en la designación de candidaturas se debe al método de selección basado en encuestas y preferencias. La diversidad de liderazgos requiere un análisis minucioso para determinar los perfiles más idóneos. Se espera que en Chiapas no se generen conflictos internos, como sucedió en Tabasco. La aspiración es que la contienda interna sea pacífica y que las sugerencias de ciertos grupos no desencadenen disputas, aunque no se han especificado los sectores involucrados.

Esponda Torres destacó que la meta es llevar a cabo una contienda tranquila, sin favorecer a ningún individuo en particular. El objetivo primordial es el beneficio del pueblo, y se espera que los aspirantes a diputados federales por Morena en Chiapas estén comprometidos con su región y sus causas.

Como una de las aspirantes por Tuxtla Gutiérrez, Esponda Torres subrayó que su enfoque se centra en trabajar en el terreno, transmitiendo el mensaje de transformación sin el derroche de recursos. La verdadera victoria, según ella, radica en la simpatía y apoyo de la gente hacia el proyecto de transformación. En caso de desacuerdos con las designaciones, se busca fortalecer alianzas y convencer a aquellos que no resulten electos, manteniendo el propósito de beneficiar a la comunidad.