Morena, PT y PVEM pretenden sacar la madrugada del miércoles reforma al Poder Judicial

Morena, Partido del Trabajo y del Verde Ecologista están fraguando sacar la reforma al Poder Judicial en la madrugada del miércoles, por lo que este martes darían primera lectura en la mañana y mas tarde iniciaría la segunda sesión con la segunda lectura y de ahí iniciaría la sesión hasta “morir” la madrugada del mi miércoles.

En las bancadas parlamentarias del Senado, los líderes de todos los partidos políticos (Morena, PAN, PT, PVEM, PRI, MC) han dado la orden a sus legisladores para que nadie se vaya de la Ciudad de México, que todos se hospeden cerca de la Cámara Alta, para cualquier aviso de importancia.

El senador Manuel Velasco, coordinador del PVEM, señaló que sería este martes la primera lectura al dictamen en sesión matutina y en la vespertina se subirá al Pleno en un intento por aprobarla en la madrugada de este miércoles.

En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña insiste en que se requieren 85 senadores para aprobar el dictamen de reforma al Poder Judicial, mientras que Manuel Velasco reconoció que el número mágico es 86 y por ello el oficialismo ha intensificado las “negociaciones” en busca de ese voto entre la oposición.

Fernández Noroña, refirió que una publicación del 16 de junio del 2020 del propio Senado, señala que la mayoría calificada se construye con 85 senadores e insistió que es un asunto aritmético:

“Tú no puedes pedir que tengas una votación mayor a lo que es mayoría calificada, 66.66 es mayoría calificada, no hay fracciones de senador, y 86 senadores son 67.18. Tú no puedes pedir 67.18, eso no es mayoría calificada. Con 85 se logra la mayoría calificada, eso a mí me parece que no está a discusión”, explicó.

El priísta y exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata advirtió que la corte puede declarar inconstitucional esa reforma en caso de que algunos de Morena pretendan hacer pasar 85 como mayoría calificada.

“Sería una inconstitucionalidad. Un exceso sui generis, algunos representantes de Morena han señalado la posibilidad de construir una mayoría calificada con 85. Nosotros decimos que eso simple y llanamente sería inconstitucional”, advirtió.