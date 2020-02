Morenistas van por el cambio: Ramírez Cuéllar

ZACATECAS. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que la unanimidad en el cambio de dirigencia fue un reclamo, fue un hartazgo, un reproche, porque “se nos vació el cerebro y nuestras palabras también se acortaron y se redujeron”, y hoy el único lenguaje que ya se conoce en Morena y que se vino acumulando en todos estos meses fue el lenguaje de la barandilla y del pleito judicial.

Los órganos nacionales ya tenían vencido su período, pero se usan las maniobras porque el Tribunal dice que primero se debe tener bien el padrón para poder hacer elecciones, pero desde aquí mismo se boicotea que el padrón esté bien para boicotearnos de manera ilegal en órganos de dirección y por un tiempo que no nos corresponde.

En reunión con la militancia de Zacatecas, dijo que fue electo como presidente el pasado 26 de enero en un Congreso Nacional Extraordinario.

Asistieron más de mil 370 congresistas, todos, por unanimidad, le dieron la responsabilidad a Alfonso Ramírez Cuéllar para restablecer una institucionalidad del partido uy lograr afianzar los lazos de unidad, absolutamente entre todos los que forman parte de Morena.

La decisión fue unánime porque se necesitaba una dirigencia con enorme legitimidad, con una gran fortaleza que ayudara a transitar en este difícil momento que está viviendo el partido.

Pero también, la unanimidad fue un reclamo, fue un hartazgo, un reproche, porque se la han pasado meses y meses, un día sí y un día no, en los pasillos del Poder Judicial, reuniéndose con magistrados, entrevistándose con jueces, metiendo toneladas y toneladas de hojas, de expedientes, provocando zancadillas entre los propios integrantes del partido y ahí han pasado prácticamente todo lo que se lleva del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El país ha seguido caminando, se han realizado grandes transformaciones con enormes dificultades, y la dirigencia metida en las cuevas del Poder Judicial.

Por eso fue la unanimidad, para que saliéramos ya de esa dinámica, rompiéramos ese ciclo, usáramos ya nuevas palabras, porque se vació el cerebro y nuestras palabras también se acortaron y se redujeron, aquí en Morena sólo se habla de impugnaciones, de jueces, de magistrados, de pleitos, de contestaciones, de expedientes y de incidentes, el único lenguaje que ya se conoce en Morena y que se vino acumulando en todos estos meses fue el lenguaje de la barandilla y del pleito judicial.

“Cuando el cerebro se vacía también se acorta el vocabulario y así se acortó el vocabulario que en todos meses nos ha perjudicado muchísimo”.

Ramírez Cuéllar dijo que va a cambiar la dinámica, indicó que él nunca ha estado metido en ningún pelito de facción, nunca ha sido sancionado en ninguno de los institutos políticos donde ha participado.

“La institucionalidad y el comportamiento leal es la marca que me ha caracterizado en todos los movimientos y organismos donde hemos estado militando”.

La relación es excelente, nadie hubiese podido sentar va todos en el estado de Hidalgo, y no solamente se recibió el beneplácito de la militancia, sino que inmediatamente todos los grupos que están en disputa constituyeron un espacio común para ir juntos a ganar los 84 municipios que se van a disputar en el mes de junio.

En Saltillo, donde todo Coahuila está fragmentado, pero inmediatamente que se escucha el nuevo mensaje, todos los senadores, diputados federales y locales, los presidentes municipales de la entidad, los representantes de los Consejos acordaron dejar atrás los pleitos para ir a conquistar la mayoría del Congreso local y triunfar en los 16 distritos que tiene el estado.

Lo mismo en Monterrey, nos e diga en Jalisco, son reuniones masivas, “la gente lo ve y perdonen la presunción, como una bocanada de aire fresco la nueva dinámica que queremos echar a andar porque el reclamo generalizado es hagamos de Morena el principal soporte de las acciones del Gobierno que está emprendiendo nuestro presidente de la República”.

Y eso se propuso en Zacatecas, usar toda la fuerza para fortalecer la institucionalidad, los Comités de las secciones, que están prácticamente disgregados, desde hace mucho tiempo en los municipios no hay un espacio representativo, donde la gente de Morena se pueda reunir, y muchos Comités Estatales Ejecutivos están sufriendo, no solamente la fragmentación, sino también una balcanización porque no hay conversaciones entre ellos ni hay diálogo.

Cuestionó que al Congreso Nacional sólo fue un representante de Zacatecas.