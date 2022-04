Ni polarización ni intolerancia, el país requiere debates democráticos: Lorenzo Córdova

Nuestro país no necesita más polarización ni intolerancia, nuestro país requiere de más debates democráticos sin dogmas ni fanatismos, señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, al dar arranque al proceso de Revocación de Mandato.

Ante autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el consejero presidente del INE pidió respeto entre todos los actores políticos a quienes dijo “hago un llamado a los actores políticos quienes han promovido la revocación de mandato como a quienes no querían que se llevara este ejercicio, a todas y todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional”.

Recordó que en este momento el INE es la institución de más confianza del estado mexicano, “tampoco es algo que se haya ganado en dos o tres años y por los resultados de una o dos elecciones. La sociedad confía en el INE, en el Tribunal Electoral, porque son instituciones que hemos defendido contra viento y marea los datos de cada persona".

Dijo que se han hecho valer los derechos políticos de los ciudadanos de mayorías y minorías, además de arbitrar la lucha por el poder con imparcialidad, sin ceder ni un milímetro a la autonomía constitucional, ni a la independencia que ostentan sin importar las presiones que se originan por ideologías por intereses de los poderes fácticos constitucionales.

Lorenzo Córdova reiteró que los intentos de boicotear el trabajo electoral para impedir que cumplieran con el trabajo constitucional, generaron el efecto contrario, la ciudadanía aceptó una vez más participar en la integración de las mesas directivas, de casillas e incluso con mayor rapidez que en otros procesos electivos y con porcentajes que no habíamos visto antes.

“Seamos claros, la confianza que tienen en sus autoridades electorales no es una casualidad. Desde la intensa campaña de desprestigio que se ha impulsado en contra de las autoridades electorales del país, la sociedad mexicana codo a codo con su INE se apropió de forma inédita de este ejercicio de participación ciudadana”, reiteró Córdova Vianello.

El INE y el TEPJF “somos instituciones que creemos en la institucionalidad que da vida a la república y que sustenta la división de poderes de sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia”.

Dijo que el binomio de la ciudadanía-INE permitirá una papeleta para cada uno de los 98 millones de votantes para que ejerzan su voto sobre la revocación de mandato en las más de 57 mil casillas en todo el país.

Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

Córdoba agradeció al TEPJF, que ha acompañado y respaldado las decisiones, así como todas las medidas cautelares, pues por primera vez en su historia los ciudadanos emitirán su opinión sobre interrumpir el mandato de un presidente constitucional en caso que le hayan perdido la confianza o que termine el cargo por el que fue elegido por la población en junio de 2018.

Pidió a la sociedad que este atenta para que la jornada revocatoria se lleve a cabo con legalidad e imparcialidad y aprovechar la tecnología para documentar cualquier delito electoral que presencien directamente.

“En la era de la información, las trampas y los tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos, con la agravante de que los delitos electorales que ahora conllevan la lógica que son delitos graves”, advirtió.

“En este México de sistema nacional de elecciones el voto nos iguala a todas y todos el voto de una ama de casa, de un obrero, de un periodista, de una estudiante, un indígena o incluso de quienes de quienes ejerce funciones de gobernante vale lo mismo.

“Nuestro país no necesita más polarización ni intolerancia nuestro país requiere de más debates democráticos sin dogmas ni fanatismos”.