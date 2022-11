No hay ni hubo acuerdo con el gobierno, sostiene Alejandro Moreno

“No hay un pacto, nunca ha habido, no hay ni habrá ningún acuerdo con el gobierno”, dice Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien por el contrario, acusa una persecución política por parte del gobierno federal y del partido Morena.

En entrevista para El Sol de México, el también diputado federal señala que esta persecución no lo intimida para votar a favor de la reforma electoral, sino que el PRI ya anunció que irá en contra a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que dañe al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Alito, como lo llaman de manera informal, señaló que el Presidente y Morena tienen dividido al país, por lo que aseguró que es importante que la alianza PAN-PRI-PRD gane en las elecciones de Estado de México y Coahuila en 2023, como antesala para los comicios presidenciales de 2024.

-¿Qué opinas de la marcha que encabezará el presidente de la República el 27 de noviembre?

Yo creo que eso es verdaderamente lamentable. Con una actitud cerrada y autoritaria, lo único que puede hacer es confrontar a los mexicanos, seguir fortaleciendo el discurso de odio y polarización. Con eso no ayuda, porque el pueblo de México lo que quiere es concordia, paz y resultados.

Es un clima de polarización general. Lo que quieren buenos y malos, ricos y pobres, es conciliar, unir, trabajar, dar resultados de cómo conseguir un mejor país. Es lamentable y eso lo hacen porque les preocupó la marcha de cientos de miles de mexicanos.

En esta marcha donde estuvimos el día domingo, marchamos por convicción, por decisión y fuimos solos.

A la marcha del 27 de noviembre, los van a llevar, los van a transportar, por decirlo en buenos términos, pero todo va a quedar documentado. El problema que tienen ellos es que dicen mentiras todos los días, por eso van a perder en 2023 y vamos a ganarles la presidencia en 2024.

-¿El PAN y el PRD habían perdido toda la confianza con el PRI, qué es lo que queda entre ustedes como alianza?

Primero, tengo un alto reconocimiento por PAN y PRD porque hemos sido coaligados, aliados, hemos construido acuerdos y consensos en favor de México, no sólo en nuestra coalición electoral, que es muy importante para ser más competitivo. Estoy convencido que hemos dado pasos importantes rumbo a comprometernos como ciudadanos con un mejor proyecto, con una mejor propuesta, para que tengan alternativas y opción para decidir en las elecciones.

Está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para México, el país se cae a pedazos, se está destruyendo, no hay resultados en seguridad, en economía, en salud, en educación, en el campo, en apoyo a mujeres a jóvenes, no hay una política de resultados que podamos evaluar, porque lo único que han hecho es destruir el país.

La coalición Va por México fue exitosa, dio buenos resultados en el 2021; permitió detener a Morena y sus aliados para que no tuvieran la mayoría calificada en el Congreso e hicieran reformas constitucionales. La fuerza del voto ciudadano permitió que esto no ocurriera.

-¿Qué le falta a la coalición para que esté sólida hacia el 2023 y 2024?

Yo creo que han habido momentos importantes en el tema político en el país, como el voto de la reforma eléctrica en contra por parte de la coalición, en el tema de la Guardia Nacional y ahora será en defensa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el PRI irá en contra.

Estoy convencido que lo mismo harán la coalición va por México y eso irá consolidando el andamiaje. Ya lo hicimos en el tema legislativo, estamos trabajando el tema electoral y las mesas están caminando en el Estado de México y Coahuila, con la aprobación y el respaldo de las diligencias nacionales de cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición.

Cada paso que hemos venido dando va ir consolidando nuestra coalición y eso nos va a permitir los registros de la coalición (en Edomex y Coahuila) en la primera quincena de enero del próximo año. Se está consolidando no sólo en la coalición electoral, también en la legislativa y de gobierno, eso nos va a permitir ser competitivos y ganar el Estado de México y Coahuila.

Ya tenemos la coalición legislativa, estamos trabajando en las dos coaliciones electorales y esa será la base formal de la construcción del acuerdo para la candidatura en el 2024.

Foto: Alejandro Aguilar

-¿Con todo lo que se dice de Alejandro Moreno que ha negociado con Morena, alguna vez buscaste al presidente de la república o te buscó, tuviste algún acercamiento y si fuese de qué hablaron o que negociaron?

No hay un pacto, nunca ha habido, no hay ni habrá ningún acuerdo con el gobierno.

Hemos dejado nuestra posición firme y contundente en cada una de las iniciativas de reforma que se han presentado, lo he señalado con mucha puntualidad, nuestro compromiso es con los ciudadanos. No hemos votado nada con Morena en ese sentido.

La iniciativa de la temporalidad de la coadyuvancia en las Fuerzas Armadas, la que propusimos nosotros, era un tema de tiempo, no la quieran confundir con el tema de la Guardia Nacional, son distintas.

-En algún momento el presidente dijo qué esa iniciativa la mandó él.

Claro, el trabajo que ellos hacen es que quieren dividir la coalición, porque la coalición es potente y yo no les puedo limitar el derecho que tienen de expresar lo que quieran, pero eso es totalmente equivocado.

-¿Qué es lo que le interesa al PRI de la reforma electoral?

Hay que puntualizar, el PRI no presentó ninguna iniciativa ni como partido ni como grupo parlamentario. El PRI no tiene agenda en ese sentido, todas las iniciativas electorales son importantes.

Pero cualquier cosa que lastime vulnere la autonomía, la operación, el trabajo, la transparencia del INE y el TEPJF, el PRI las va a votar en contra, nosotros no tenemos tema, lo que sí queremos es que se hable de los temas que realmente importa en el país como se resuelve la seguridad como reserven la economía la salud la educación los temas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

-Sobre el tema de la elección de los consejeros electorales Morena buscará a toda costa meter a sus elegidos, ¿qué va a hacer la coalición ante tal riesgo?

En ese tema, de cara a la sociedad tiene que haber mucha transparencia, tiene que haber expertise en los perfiles, gente que sea totalmente responsable, no sólo de tener conocimiento, de capacidad aprobada y prestigio, autonomía, independencia de los partidos políticos, pero que haya una propuesta seria responsable.

Fortalecer en la renovación de las consejeras y consejeros que se decidan presentar es que sea gente que tenga el reconocimiento y que garanticen imparcialidad en el inciso instituto.

Quienes habrán de construir y seleccionar hay que buscar gente responsable con prestigio y que conozca. Lo que se ha planteado es que a la hora de esa decisión vayamos juntos el PAN, PRI y PRD y no vamos a permitir que se atropelle, que se lastime el proceso y que se quieran poner afines al gobierno.

-PAN, PRD y aspirantes presidenciales han manifestado algún tipo de desconfianza en el PRI ¿cómo subsanar esta parte, esta situación que se vivió un poco atrás?

Yo soy muy respetuoso, pero no veo un tema que pudiera haber desconfianza el PRI, hemos sido claros congruentes, firmes, lo que hemos prometido lo hemos cumplido como es un partido, como el nuestro que desde la oposición siempre ha impulsado el compromiso democrático, cumple su palabra, el respeto total a las instituciones.

La sociedad quiere que vayamos juntos, quiere que nos organicemos, quiere que compitamos, porque si vamos juntos vamos a ganar, es una coalición potente y separados sería muy complicado.

-¿Qué va a pasar si no ganan el Estado de México y Coahuila?

Yo tengo el escenario muy presente de qué con la coalición yendo juntos vamos a ganar el Estado de México y Coahuila, va a ser un parteaguas importante los resultados electorales, nos animan en las encuestas también porque hemos ido avanzando como coalición los resultados han sido buenos.

Estoy cierto que vamos a ganar en ambos estados, por eso están desesperados haciendo todo hasta lo imposible por romper la coalición, porque ellos salen buscan crear incertidumbre.

Vamos a defender el régimen democrático y los miles de cientos de ciudadanos que marcharon en la Ciudad de México y en más de 60 ciudades como los Ángeles, en Barcelona, en Madrid entre otras, es una muestra de qué los mexicanos defienden el modelo democrático, quieren que se respete la democracia y nosotros vamos a estar de lado de la democracia.

-Está a punto de renovarse la dirigencia del PRI ¿qué va a pasar, le vas a pasar la estafeta Miguel Ángel Osorio Chong?

Cuando haya una convocatoria y cuando se vaya a renovar que es el próximo año en agosto del 2023, los priistas que quieran participar tendrán que convencer a la militancia.

-¿Quién es tu mejor propuesta para el 2023 y para el 2024?

La mejor propuesta primero, es ir juntos, es tener una mujer o hombre en cualquiera de los sentidos que se vaya a competir en las entidades federativas, tenemos los perfiles de mujeres valiosísimas y hombres comprometidos y lo que queremos es tener una propuesta de gobierno.

Cómo le vamos a decir PAN, PRI y PRD, ahí está con gobierno con buenos resultados para estar cerca de la gente, entonces mujeres y hombres comprometidos cercanos sensibles con capacidad con proyectos trayectoria que puedan resolver los temas de cada una de las entidades.

-¿Tienes alguien preferido para el 2024, alguien que te agrade, alguien que tú veas como el bueno?

Me llevo bien con todos, conozco a todos. No me gustaría dejar afuera a nadie hay gente muy capaz, ahora que tenemos diálogos por México tenemos gente comprometida que conoce el país que conoce la situación de México que tiene una propuesta que tiene solución para presentar a la sociedad pero que también tiene ese andamiaje sólido como persona con trayectoria con prestigio hay mujeres.

Hay mujeres como Beatriz Paredes que participó en diálogos por México, como José Ángel Gurría, Idelfonso Guajardo un experto en negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tenemos perfiles muy importantes, a gobernadores que han dado resultados como Miguel Ángel Riquelme resolviendo los temas de seguridad, crecimiento económico de inversión una buena propuesta, está Villegas de Durango un joven que está llegando con muchas ganas.

En el PRI tenemos con que, sabemos cómo gobernar este país.

Campeche.

-Sigue vigente la alerta migratoria en tu contra ¿Cómo te afecta esto?

No me afecta, sólo demuestra cómo trabaja un gobierno autoritario represor que persigue sus opositores porque eso es ilegal está demostrado en la ley se va a acreditar que no hay nada.

Lo único que hacen ellos es intimidar, querer asustar para amedrentar porque cada vez que sales del país van y te detienen.

-¿Vas a demandar a Layda Sansores como lo hizo Ricardo Monreal?

Yo lo hice antes que Ricardo Monreal para que no digan, el senador Ricardo Morel a quien le reitero mi apoyo y mi afecto y mi respaldo, hemos recibido y hemos sido víctimas de una persecución política como nunca.

Jamás en los últimos 40 años habíamos visto una estrategia organizada un ataque brutal desde el gobierno de la República contra usted de los medios de comunicación, contra el empresariado, contra los políticos, contra los partidos políticos, contra los organismos autónomos contra quien piensa distinto.

Foto: Alejandro Aguilar

No nos vamos a echar para atrás, hemos dejado clara y jurídicamente que han violado disposiciones legales, que sean las resoluciones que han dado los jueces de distrito. Layda ha violado suspensiones y todo eso se acumulado se están acumulando y ahora con las denuncias del senador Ricardo Monreal también y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.

-Videos fotos imágenes audios mensajes ¿todo eso es falso lo que había dicho ella?

Todo eso ha sido falso y lo hemos demostrado, es ilegal eso no se puede permitir en un régimen democrático, pues es el aparato del Estado mexicano persiguiendo a los opositores, judicializando la política, politizando la justicia, esto no lo podemos permitir esto es un régimen autoritario, entonces tergiversado editado.

-¿Es una venganza de Renato Sales o cómo has comentado, viene desde la Ciudad de México por parte de Claudia Sheinbaum?

Yo te diría lo que ha acontecido de manera no sólo arbitraria con abuso de poder persiguiendo a los políticos, eso es un régimen autoritario es gente con mente pequeña que no entiende que este país cambió y que hay que levantar la voz

Hoy se tienen los peores resultados en seguridad, en economía, en salud. Entonces la gente ya los aborrece, la gente ya los rechaza, van a perder las elecciones en el 2023, van a perder las elecciones en el 2024 porque la gente está harta y saben que Morena es una tragedia y una desgracia para México.

-¿Temes ir a la cárcel?

Jamás, al final del día yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder, todo lo mío lo he logrado con mi trabajo. He sido político durante muchos años y tú sabes que en la política se pueden decir muchas cosas, lo que debemos cuidar es actuar con responsabilidad

Es lo mismo qué le están haciendo a Ricardo Monreal porque es alguien que aspira a la candidatura presidencial. Nunca estaremos nosotros ajenos a que hagan señalamientos.

-¿Alejandro y Ricardo son una piedra en el zapato para el gobierno, para el Presidente y para Morena?

Somos mexicanos comprometidos con este país que queremos lo mejor para el pueblo de México, tenemos que levantar la voz, somos opositores, pero somos críticos constructivos hay que dar lo mejor para el país, hay que ver cómo mejoramos todos los temas trascendentales que tiene México.

Quiero aprovechar para decirte le reitero todo mi apoyo todo mi afecto es mi cariño mi amistad y solidaridad al senador Ricardo Monreal, mexicano comprometido inteligente, que sabe construir acuerdos y consensos. Yo lo respeto y lo aprecio y vamos a dar la batalla para que no le suceda a ningún otro político.

-¿Ven a Ricardo Monreal como un aspirante a la coalición Va por México?

Yo en lo personal lo veo como una pieza que está esperando al interior de Morena. Él ha dicho que va a dar la batalla al interior de Morena por eso lo quieren sacar, pero él está dando la batalla es un hombre estructurado, comprometido, inteligente y yo creo que sabrá lo que está haciendo. Nosotros apoyamos y lo respaldamos, pero sin duda Ricardo es un político tiene presente y tiene futuro.