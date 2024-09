Nuestras naciones no coexisten de manera independiente: agregado de prensa de la Embajada de EU

David Arizmendi, Agregado de Prensa de la Embajada de Estados Unidos en México, subraya en entrevista con El Sol de México la relevancia de contar con un Poder Judicial sólido y bien capacitado. Según Arizmendi, la preparación y experiencia judicial son esenciales para garantizar que los jueces puedan aplicar la ley de manera imparcial y justa, evitando decisiones que puedan ser influenciadas por la opinión pública o intereses particulares. Asimismo, destaca la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial para proteger la estabilidad económica y política de la región, advirtiendo que un sistema judicial politizado en México podría tener consecuencias negativas no solo para el país, sino también para la relación bilateral y la inversión extranjera en el marco del T-MEC.

—¿Por qué es importante que los jueces estén bien preparados y cuenten con las capacidades necesarias en Estados Unidos?

—Nosotros esperamos que estén bien preparados y cuenten con las capacidades judiciales. Tenemos capacidades judiciales en Estados Unidos porque ayudan a garantizar que los jueces cuenten con la experiencia e imparcialidad legal necesarias para interpretar y aplicar la ley de manera eficaz. Los jueces tienen un trabajo especial, y necesitamos que tengan habilidades especiales. Necesitamos jueces que puedan defender el Estado de Derecho, proteger los derechos del individuo y garantizar que se haga justicia. Si los jueces no tienen la experiencia específica para hacerlo, se podrían dar sentencias inconsistentes, reducir la confianza pública en el sistema legal y llevar a resultados injustos. ¿Quisieras que te operara un doctor que fue elegido para operar, pero que tiene poca experiencia o experiencia irrelevante para tu padecimiento?

—¿Por qué se quejan de la elección directa de jueces si la figura existe en Estados Unidos?

—Gracias por la pregunta. Porque hay información imprecisa circulando al respecto. Es cierto que en algunos estados de Estados Unidos se eligen a los jueces. Pero hay algunas precisiones importantes. Primero, sólo siete estados tienen elecciones partidistas de jueces. Es la excepción, no la regla. Y aún más importante, ningún juez federal se elige por voto popular. Tenemos dos tipos de jueces en Estados Unidos: federales y estatales. Esto porque tenemos dos sistemas de corte, igualmente, corte federal y corte estatal. Y hacen cosas distintas. Los jueces federales atienden temas específicos, como temas importantes sobre gobierno y la Constitución, y también casos penales de alto alcance, como la corrupción. Ni uno sólo de los jueces federales es elegido en Estados Unidos. Eso se debe a que elegir jueces de manera directa puede crear diversos retos. En primer lugar, como lo dijo el Embajador Salazar, se corre el riesgo de politizar el Poder Judicial. Los jueces pueden sentirse presionados de tomar decisiones con base en la opinión pública o los intereses de la gente que financió su campaña de manera directa o indirecta, y no en los principios de la ley. Esto puede generar decisiones que den prioridad a los votos en lugar de a la justicia. Los jueces deben representar a la ley, no al pueblo. En Estados Unidos, tenemos una teoría de gobierno: “Somos una nación de leyes, no de personas”. Los jueces que se eligen de manera directa también pueden ser susceptibles a influencia del crimen organizado, que puede intentar persuadir a los jueces mediante financiamiento ilícito o amenazas. Actualmente no tenemos un gran problema con el crimen organizado en Estados Unidos, pero el riesgo existe y nos ha afectado en nuestra historia. Esa influencia puede afectar severamente la integridad del Poder Judicial, dejándolo más vulnerable a la corrupción y menos capaz de administrar la justicia de manera justa para todos.

—¿Acaso Estados Unidos no fomenta la democracia? ¿Acaso votar por los jueces no es más democrático?

—Por supuesto que Estados Unidos fomenta la democracia, pero la democracia no sólo se trata de votar. Nuestro sistema también se trata de proteger a las instituciones que necesitan ser sólidas y fuertes para garantizar el Estado de Derecho y los derechos de cada persona. Con frecuencia los jueces necesitan tomar decisiones que no son populares. Si bien, votar por los jueces puede parecer más democrático a primera vista, puede, de hecho, amenazar la independencia del Poder Judicial, ya que enfoca a los jueces más en lo popular que en lo correcto. Por esta razón, en muchos estados de Estados Unidos, hay un proceso de selección de jueces con base en el mérito. Se designa a jueces por sus capacidades. Después, en algunos estados tienen votaciones de retención, de modo que, si han sido corruptos o no han hecho un buen trabajo, a través del voto se les puede quitar del cargo. Éste es un buen punto medio que permite participación democrática al tiempo que se mantienen la integridad y la capacidad del Poder Judicial.

—Nos has explicado cómo lo hacen en EU. Pero, ¿por qué les interesa en Estados Unidos lo que hagamos aquí?

—Estados Unidos y México somos socios a un nivel sin precedentes y esta asociación histórica tiene el potencial de mejorar tremendamente a nuestras dos naciones. Ya sucede esto. Sucede en lo económico. México y Estados Unidos son el principal socio comercial del otro, y compartimos la relación comercial más grande de la historia con el intercambio de bienes y servicios por más de 860 mil millones de dólares anualmente. ¡Qué cantidad! No es accidente. Es por el arduo trabajo de las administraciones del Presidente Biden y del Presidente López Obrador. Es por la certeza que nos brindan acuerdos duraderos como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), y por nuestras instituciones y valores democráticos compartidos, que también brindan confianza a los inversionistas. Ya no estamos en 1900. Nuestras naciones no coexisten de manera independiente. Somos socios, y nuestra asociación significa que tenemos intereses compartidos. La integridad de las cortes, nuestros lazos económicos, seguridad, y la capacidad de los jueces de hacer que los criminales rindan cuentas en ambos lados de la frontera —todo esto impacta a los Estados Unidos de una manera profunda y significativa. Debemos estar felices de ello porque representa lo profunda que es nuestra asociación—. Si existe la percepción de que el Poder Judicial de México no es íntegro, ese no es un problema sólo de México. Es un problema para nosotros y para la integración de América del Norte también. Puede conllevar a una inestabilidad regional mayor, impactar las relaciones bilaterales, y afectar de manera directa a las empresas estadounidenses que operan, invierten y generan empleos en México.

—¿Por qué puede impactar la inversión en México?

—Gracias por la oportunidad de responder eso. ¿Qué busca la gente cuando quiere invertir? Estabilidad. Que las cosas sean predecibles. Los inversionistas buscan ambientes donde el sistema legal sea estable, predecible e imparcial. Quieren saber que si tienen un contrato en otro país y alguien no lo cumple, tienen un lugar donde pueden llevar su caso y hacer valer sus derechos. Ese lugar es una corte imparcial. Si se percibe que el Poder Judicial en México está politizado o es corrupto o le falta independencia, los inversionistas no van a encontrar la certidumbre que buscan. Se preocuparían de que su caso lo decidirá un juez sin experiencia que busca complacer a distintos intereses. Como resultado, las empresas pueden elegir invertir menos aquí, y México se perdería de los empleos que generaría esa inversión. Esto sería un retraso desafortunado para el crecimiento que hemos visto bajo el T-MEC.

—¿Puede explicar cómo se relaciona esto con el T-MEC?

—Claro. Es un acuerdo largo y complejo, pero básicamente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) es un tratado que ayuda a nuestros tres países a resolver disputas comerciales y aplicar las leyes del acuerdo. Como mencioné, es crucial que en México haya un Poder Judicial estable, predecible, experimentado e independiente para implementar las provisiones del T-MEC. Muchas cláusulas del T-MEC las aplican cortes mexicanas. Si se considera que estas cortes son débiles o están politizadas, esto puede llevar a retos en hacer cumplir el tratado. Los tratados deben hacerse cumplir, de modo que esto puede en última instancia afectar las relaciones comerciales y los flujos de inversión entre los países miembros del T-MEC. Necesitamos un Poder Judicial confiable e imparcial en los tres países miembros.

—El hecho de que estés hablando de esto, ¿no es muestra de que están violando la soberanía de México?

—El Embajador Salazar y muchos otros en el gobierno de los Estados Unidos han reconocido de manera repetida la importancia inviolable de la soberanía mexicana. Esta decisión, por supuesto, recaerá en última instancia en el pueblo de México. Pero México es nuestro socio, y cuando alguien da pasos que impactan de manera negativa a un socio, es un tema para que ambos dialoguen. Los líderes y los ciudadanos de México tienen el derecho de comentar sobre acciones en los Estados Unidos, y de hecho lo hacen de manera regular. Fomentamos el intercambio abierto de ideas, porque la libertad de expresión es otro valor perdurable que nuestros países comparten.