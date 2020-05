PAN: Inconcebible que AMLO llame “mercantilistas” a doctores

La bancada del PAN en el Senado reaccionó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por llamar a los doctores (as) “mercantilistas’’ en medio de la pandemia y cuando son la primera línea de lucha contra la enfermedad.

En una de sus conferencias mañanera, el mandatario se refirió al mercantilismo, “que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes de los médicos que solo buscaban enriquecerse; que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ¿qué tienes?, no pues es que me duele acá, doctor; no, que tienes de (dinero) bienes…’’.

En ese sentido, los panistas calificaron de inconcebible que el Presidente llame “mercantilistas” a los doctores que arriesgan su vida luchando contra el Covid-19.

México Opinión de exsecretarios de Salud sobre Covid-19 tiene que ver con intereses políticos: AMLO

Al mismo tiempo que los ataca, reprobaron que los médicos están mal pagados, sin equipo y sin las condiciones adecuadas para enfrentar el momento más duro de la pandemia.

Por eso, el grupo parlamentario del PAN expresó su agradecimiento, apoyo y admiración al personal médico de todo el país.

“Inconcebible. Mientras doctoras y doctores arriesgan su vida luchando vs covid19 el Presidente @lopezobrador_ les llama "mercantilistas". Los tiene: mal pagados, sin equipo, sin comer, ni dormir y sufriendo agresiones’’.

“Estamos con uds. Les agradecemos, admiramos y apoyamos”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter.