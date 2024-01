PAN nombra a Xóchitl Gálvez como su candidata a la presidencia 2024

Xóchitl Gálvez recibió este sábado de manos de Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, la constancia que la ratifica como candidata del PAN a la presidencia de la República.

En la sede nacional del PAN, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Xóchitl Gálvez fue recibida por decenas de simpatizantes y al formalizarse su candidatura agradeció al partido la responsabilidad que depositan en ella, pues dijo el país vive un momento crítico en el que está en juego la división de poderes y contrapesos democráticos.

“En la próxima elección no sólo está en juego qué partido político ocupará la presidencia o tendrá una mayor presencia en el Congreso, lo que está en juego no es quién forma el gobierno, lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos. Morena, más que continuidad, lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional, quiere fundar un régimen sin contrapesos, quieren un poder que no esté obligado a rendir cuentas”, expresó.

👀 Batucada y una botarga alusiva a la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, esperan su llegada para que recibirá su constancia como candidata de @AccionNacional para las elecciones de 2024.



📹 Fernando Merino pic.twitter.com/i2llRl23Yq — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 27, 2024 #AlMomento 🚨 | Xóchitl Gálvez recibió por parte de Marko Cortes, dirigente nacional de Acción Nacional, la constancia como candidata de su partido a la presidencia de la República.



📸 @ivergzg pic.twitter.com/OyTSJBbtja — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 27, 2024

La candidata dijo tener esperanza en lo que viene y la certeza de que los panistas tienen un sentido de urgencia para crear conciencia ciudadana y advertir con claridad el tamaño del riesgo.

“Nuestros adversarios quieren transformar a los ciudadanos en súbditos y clientelas, nuestros adversarios son indiferentes ante la muerte, son maestros de la mentira y son enemigos de la libertad”, reiteró.

En tanto, Marko Cortés dijo que la diferencia en las preferencias electorales entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, candidata de Morena-PT-PVEM, se va a ir cerrando en la campaña y aseguró que la abanderada de Acción Nacional va a ganar el 2 de junio.

“Si fueran reales las encuestas que dice el presidente y el gobierno, no te atacarían, no te estarían difamando un día sí y el otro también. No estarían tan preocupados, amigas y amigos, tenganlo claro, esta elección se va apretar y esta elección la vamos a ganar, no tengan la menor duda. Vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata”, dijo Cortés.

Estoy muy agradecida con las y los panistas por postularme como su candidata a la Presidencia de la República. #EstamosListoX https://t.co/wWOsLrJ479 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 27, 2024

En la entrega de la constancia, Xóchitl Gálvez estuvo acompañada de su hijo Juan Pablo Sánchez; Santiago Creel, su coordinador de campaña; Max Cortázar, coordinador de comunicación de campaña; Santiago Taboada, candidato del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y las senadoras Kenia López Rabadán y Lilly Téllez.