Pide Anaya no dejar debate de drogas en manos de Morena

El excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés hizo un llamado a la sociedad para no dejar el debate de la legalización de la marihuana que abordará en esta semana el Senado de la República en manos de los legisladores de Morena.

Por ello, advirtió que la legalización del uso de la planta que ordenó al Congreso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un asunto en el que se tiene que involucrar la sociedad en su conjunto para que el problema de las drogas no siga aumentando.

Durante su mensaje semanal en video, para promover su libro: “El pasado, presente y futuro de México”, Anaya expone que la guerra contra las drogas que propuso Estados Unidos fracasó y los gobiernos han sido incapaces de enfrentar adecuadamente este problema.

El panista advierte que hoy, existe más consumo de drogas y mucha más violencia; también propone que ante el debate que se aproxima para legalizar la cannabis en México, es necesario poner a la persona en el centro de la discusión y utilizar los recursos que se recauden de su eventual legalización en: educación, prevención y centros de rehabilitación, con un enfoque de salud pública.

“En México, la guerra contra las drogas no ha producido los resultados deseados, y la regulación parece la alternativa más viable; pero al diseñar la política pública debe tenerse en cuenta que no se trata de sustancias inofensivas, incluyendo la marihuana. El hecho de que uno de los compuestos de la planta tenga aplicaciones curativas, no significa que el consumo de la planta entera sea saludable. El reto de la regulación debe asumirse con seriedad y con enorme responsabilidad”, expone el ex candidato panista.

Decidí regresar de lleno a la vida pública con un claro propósito: quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Te comparto este video. #ProponerMásQueOponer https://t.co/8e8uv5qQ2b — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 21, 2020

Mencionó que el problema de la legalización de las drogas, tiene dos lados: uno, de parte quienes producen y venden las drogas, es decir, los que la ofrecen, y otro los que consumen, es decir, la demanda.

Por esto, señala que “hasta ahora, siguiendo los dictados de Estados Unidos, especialmente desde que el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas, la mayoría de los gobiernos del mundo gastan el 90% del dinero destinado a la política de drogas tratando de resolver el problema del lado de la oferta”, con “armas, operativos, detenciones y destrucción de cultivos”. Pero esto “claramente no ha funcionado”, dice.

Por ello, concluye que la guerra contra las drogas en México, no produce los efectos deseados y la legalización parece la alternativa más viable. Aunque subraya que es necesario diseñar una política pública que tome en cuenta que las drogas no se tratan de sustancias inofensivas y “el reto de la regulación debe asumirse con seriedad y con enorme responsabilidad”.