Cuauhtémoc no puede ser omiso a sus acciones, sabía que eran criminales: PRD

El Partido de la Revolución Democrática, a través del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, advierten que el mandatario estatal de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no puede ser omiso a sus acciones y saber con quién se reúne, luego de revelarse una fotografía en esta casa editorial (OEM) en la que aparece con tres integrantes del crimen organizado.

El legislador secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de las comisiones de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el destino de los morelenses es inseguro y en el contexto social no hay gobernador que no sepa quiénes son integrantes de las organizaciones del crimen organizado.

Señaló que, los actores de la Cuarta Transformación aplican la llamada estrategia de Palacio Nacional de “abrazos y no balazos”, lo que representa una acción de impunidad, de no persecución y detención contra a capos del crimen organizado.

“Es lamentable que un mandatario estatal deje verse con tres delincuentes del crimen organizado y ahora se haga víctima de persecución política cuando ya se había advertido de sus posibles nexos y complicidad”, refirió.

La Organización Editorial Mexicana (OEM) publicó una fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco en donde se observa a Irving Eduardo Solano Vera El Profe y/o El Gato.

Se trata del líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A su lado, aparece Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas.

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG en Morelos.

Este último, asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.

En este sentido, el diputado del PRD manifestó que el Partido exige una investigación exhaustiva en la que se aclare su relación del gobernador de Morelos con estos criminales.

Dijo que, este tipo de imágenes es la ignorancia de quienes están al frente del poder, con quién, cómo, cuándo y dónde se va a reunir y con quien se va a tomar fotografías.

“Los representantes populares no pueden decir que no conocen a los delincuentes. Es un mandatario estatal y no puede ser omiso con quien se reúne y que hace por el Estado”, dijo el diputado del PRD.

Mencionó que Morelos es un Estado ingobernable, los ciudadanos ya no creen en los políticos, porque a un ciudadano no es recibido por un mandatario municipal, mucho menos un estatal, pero eso sí, los delincuentes tienen mejor acercamiento con ellos, concluyó el diputado Francisco Javier.