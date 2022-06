Reforma electoral se discutirá en la Cámara de Diputados con o sin oposición: Sánchez Ortíz

Con o sin los partidos de oposición la Cámara de Diputados y las comisiones de política electoral y de Puntos Constitucionales deben trabajar en el proyecto de Reforma Electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y en las presentadas por el PAN y PT, señaló la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión Política Electoral.

En entrevista con El Sol de México, la diputada morenista reveló que hay 46 iniciativas de diferentes diputados y grupos parlamentarios para considerar en la discusión, mismas que se están analizando.

Además de las dos iniciativas de reforma, una del Partido Acción Nacional y otra del Partido del Trabajo, las cuales ya han sido analizadas y no tienen coincidencias con la que envió en Presidente de la república.

Tras conocer la decisión de la oposición PAN, PRI y PRD de que no aprobarán ninguna reforma constitucional, la diputada por el estado de México, Graciela Sánchez, manifestó que respeta su derecho de manifestarse, pero no coincide con ellos.

“Nuestro deber en la comisión es trabajar para considerar todas las propuestas analizarla y llevarla al conocimiento del publico electoral, impulsar el parlamento abierto”.

Advirtió que es responsabilidad y obligación de los diputados de participar en el parlamento abierto porque tienen obligación de dar sus aportes, de por qué no están de acuerdo y la comisión tiene la responsabilidad de emitir un dictamen y se tiene que poner a consideración del Pleno de acuerdo a los programas que tengamos.

“Ellos no pueden negarse a participar y con o sin la oposición legislativa, vamos a trabajar en la Cámara de Diputados”.

Por otro lado, dijo que ya se revisaron las iniciativas del PAN y PT y no hay coincidencias como tal.

“Pero aunque no haya coincidencias, que se puedan retomar para hacer una sola iniciativa, para hacer una reforma muy completa. No hay ningún inconveniente. Nosotros no nos estamos negando a nada”, dijo.

“Yo hablo por el equipo de la presidencia, los compañeros del equipo y su servidora ya estuvimos revisando si había coincidencias, y no, pero si podría haber aportes muy valiosos”.

“Siempre tenemos que ver que es lo que le conviene a México y que le conviene a nuestra democracia, le conviene salir fortalecida, con este proyecto de reforma”, reiteró la diputada de Morena.

Explicó que está en puerta la organización del parlamento abierto, en donde se van a considerar todas las voces nuevamente con formatos de participación de todos los actores del país, ya sea a favor o en contra, de los intelectuales, académicos, especialistas, en el tema todos tendrían que tener una voz de participación.

En este sentido, será Jucopo la que realizará la integración de los invitados, ahí se está definiendo y participa la Comisión de Político Electoral y de Puntos Constitucionales.





Comisión política lanza convocatorias

Comentó que la Comisión Política - Electoral lanzará dos convocatorias; una es un diplomado en derecho electoral con temas fundamentales de la reforma y la segunda, es un parlamento digital juvenil abierto específicamente dirigido a jóvenes.

El diplomado consiste en poner en consideración las formas de derecho electoral que existen en diferentes países del mundo y sus mecanismos, sus pros y contras, funcionamiento y efectividad.

“Buscar un comparativo para ver cómo estamos en derecho electoral comparado con otros países”, señaló la legisladora.

Por otro lado, el parlamento juvenil digital está dirigido a jóvenes de entre 15 años a 29 años quienes deseen participar, deberán mandar un video que tenga una duración de 60 segundos y donde especifiquen lo que piensan de la la reforma político electoral y qué proponen en el tema, opinión de porque si o no se debe llevar a cabo esta reforma, se evaluarán los videos y se presentarían los ganadores el 15 de agosto.

“Necesitamos escuchar sus propuestas y se van a analizar”, reiteró la diputada mexiquense.