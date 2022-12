Reglamentar el artículo 33, una necesidad: Santiago Creel

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que es necesario reglamentar el artículo 33 de la Constitución, referente a la expulsión de extranjeros por manifestar posturas de carácter político o social, tal y como lo propuso este día el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que la próxima semana enviará a San Lázaro una opinión jurídica para retomar la reglamentación del artículo 33 que hace cinco años fue aprobada en el Senado de la República, pero que espera su aprobación en la Cámara de Diputados.

Sobre la opinión jurídica, el legislador panista dijo que tendrán que analizarla.

“En cuanto a que es una necesidad, pues si lo es, ahora tenemos que ver en qué consiste, cuál es el contenido y por supuesto que tenemos muchos comentarios que hacer porque es un artículo muy estudiado y crucial porque regula la actuación de todos los extranjeros en México, en nuestro territorio”, sostuvo.

Creel Miranda aprovechó para criticar la política exterior del presidente, en particular la tensión en la relación con Perú que ayer escaló a la expulsión del embajador en ese país, Pablo Monroy Conesa.

El legislador dijo que el de Perú no es un caso aislado sino un patrón recurrente que provoca tensiones en las relaciones diplomáticas derivan en conflictos económicos.

“No puede México seguirse aislando del mundo, rompiendo relaciones como la hecho con España y ahora con Perú, me dirán no es romper relaciones, bueno, si pedirle una carta al rey como se la ha pedido e inventar un término que ni siquiera existe en diplomacia, que es la pausa, eso no es alterar nuestras relaciones con España puedo yo me preguntaría qué si lo es”, indicó.









