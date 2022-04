Pese a poca participación, AMLO asegura que la consulta fue un éxito

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Consulta de Revocación de Mandato para el jefe del Ejecutivo federal fue un éxito, a pesar de que hubo apenas un 17% de participación de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional Electoral.

“Fue un éxito completo, la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos y vamos a ver resultados que eso es importante. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país, por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno, el que siga o se vaya, reafirmando de que es pueblo el que manda, de que es el pueblo el soberano para que quede claro que eche raíces, para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto”, dijo el presidente.

Añadió que, “durante mucho tiempo, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos y que el pueblo no existía, ahora estamos en una etapa nueva, no solo de democracia representativa, sino de democracia participativa, esto ya se aplica en otros países del mundo, los más avanzados en el terreno democrático”, afirmó

Este lunes, el mandatario presentó los resultados de la consulta, en la que apenas participaron 16 millones 292 mil 522 ciudadanos, lo que equivale apenas al 17.6% del padrón. De este número de votos, 15 millones 60 mil ciudadanos decidieron que siga en su cargo el presidente; mientras que, para que se revocara el mandato apenas sufragaron un millón 56 mil ciudadanos.

López Obrador aseguró que ese resultado significa que votó mucha gente por él y comparó estos resultados con los de las elecciones de 2006, mientras dijo que obtuvo más votos que en esa ocasión que se enfrentó al presidente Felipe Calderón y acusó que en este 2022 no se instalaron todas las casillas.

“Lo digo porque nuestros adversarios dicen que es la mitad de los votos (…) sí, pero con la tercera parte de las casillas”, y acusó que hubo un “boicot” del INE

El mandatario aseguró que en países de Europa hay consulta, incluso cada 15 días o cada mes, mientras recalcó que “fue un día especial, un día histórico, el día domingo de ayer”.

Ayer por la noche, el presidente López Obrador, luego de conocer los primeros resultados que detallaron que ganó en la consulta la opción de que siga gobernando, dijo en un mensaje que, a pesar de los pesares, se dio un paso importante con la consulta, para avanzar hacia la democracia participativa y que se queda a terminar su mandato hasta septiembre de 2024 porque no buscará la reelección.

"Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato y no me voy a pasar porque soy un demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos dos años y medio que nos quedan, trabajaremos a fondo para dejar bien sentadas las bases", consideró.