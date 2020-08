Monreal alerta sobre grupo organizado que extorsiona en su nombre

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, alertó a gobernadores, funcionarios, empresarios y sociedad en general, que un grupo de delincuencia extorsiona a su nombre exigiendo dinero para la atención del Covid-19, delito que ya investiga la Fiscalía General de la República.

Por eso desmiente llamadas en su nombre para pedir apoyos para la lucha contra el Covid-19, dijo el líder de Morena.

“No se dejen extorsionar por esta banda de vividores sin escrúpulos que usurpan mi nombre, engañan y piden dinero de manera ilegal”, apuntó.

El senador advirtió que estos delincuentes se hacen pasar por él imitando su voz, su correo y sus perfiles; reveló que ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República y, también, existen más de 30 denuncias presentadas con este motivo.

Detalló que le han hablado hasta a gobernadores que se han dejado sorprender, a funcionarios y empresarios. Destacó que la única persona vinculada a él es la secretaria particular Yazmín Yebra.

Por eso, el senador invitó a la sociedad a tener mucho cuidado y subrayó la importancia de no dejarse engañar y denunciar. “No te quedes callado, porque nos afecta y la gente piensa que es en realidad una persona vinculada a mí”, comentó.

Explicó que tiene conocimiento que algunas personas y empresas han recibido llamadas, supuestamente de parte de senadoras o senadores, en las que se les pide aportar alguna cantidad de dinero para la atención del Covid-19.

Al respecto, el Senado de la República hace la siguiente y contundente aclaración: alertamos a la población en general y en particular a las empresas para que no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes quieren abusar de su buena fe.

Resaltó que, desde hace más de dos años, una banda de extorsionadores usa su nombre, piden dinero a la gente, por lo que solicitó a la ciudadanía no dejarse sorprender y denunciar este tipo de casos.

